VIDEO: Čečenský pilot startoval ze silnice, s letadlem najel do dodávky

Incident se odehrál v pondělí u vesnice Červlenaja na severovýchodě Čečenska. Podle agentury Interfax se pilot práškovacího letadla z neznámého důvodu rozhodl odstartovat ze silnice spojující města Mozdok a Kizljar.

Letadlo se včas neodlepilo od země a v plné rychlosti najelo do zaparkované dodávky. Podle agentury TASS seděl za kniplem čtyřiačtyřicetiletý Chasambek Chašajev, jenž se při nárazu praštil do obličeje a byl se středně těžkým zraněním přepraven do nemocnice. V automobilu naštěstí nikdo nebyl.

Červlenaja, Čečensko

