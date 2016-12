Trumpův spolupracovník popřál Obamovi smrt na nemoc šílených krav

„(Ať) Obama chytne nemoc šílených krav poté, co bude odhalen jeho vztah s krávou, zemře a bude pohřben na kravské pastvině,“ řekl Paladino novinám Artvoice vycházejícím v Buffalu. Periodikum se ptalo vybraných osobností, co by si nejvíc přáli v novém roce.

„Chtěl bych, aby se vrátila k tomu, že je mužem a osvobodila se ve vnitrozemí Zimbabwe, kde by žila pohodlně v jeskyni s gorilou Maxi,“ dodal na adresu Obamové.

Paladino později uvedl, že jeho vyjádření „nemají nic společného s rasou“, ale odrážejí jeho názor na Obamův výkon funkce.

AP připomněla, že v srpnu podnikatel nepravdivě tvrdil, že Obama není křesťan, ale muslim. V roce 2010 byl kritizován za to, že poslal přátelům rasově zaměřené emaily, které líčily Obamu jako pasáka.

Trump se podle AP s Paladinem sešel na počátku tohoto měsíce. Trumpova mluvčí případ zatím nekomentovala. Demokraté, k nimž Obama patří, komentáře odsoudili, stejně jako organizace na ochranu lidských práv.

Milionář Paladino podniká v nemovitostech, zasedá ale také ve školní radě. V roce 2010 za republikány neúspěšně kandidoval na guvernéra státu New York.