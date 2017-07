USA evakuují rodiny diplomatů z venezuelského Caracasu

6:56 , aktualizováno 6:56

Ministerstvo zahraničí USA nařídilo rodinným příslušníkům pracovníků velvyslanectví v Caracasu opustit Venezuelu do nedělního zahájení kontroverzních voleb do Ústavodárného shromáždění. Oznámila to agentura Reuters. Dobrovolně může ambasádu opustit i personál velvyslanectví.