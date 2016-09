Nejsme rasisté, ale takhle to dál nejde, stěžují si obyvatelé Calais

„Nejsme rasisté a nehlásíme se k Národní frontě. Je nám jasné, že se jedná o humanitární problém a že lidé strádají. Ale my teď žijeme v necivilizovaném prostředí a s rostoucím pocitem nejistoty,“ vyjádřil všeobecné rozhořčení nad poměry v Calais odborový předák Jean-Pierre Clipet.

„Někteří migranti jsou stále agresivnější, vzájemně se utvrzují. Ten problém bude jen horší,“ citoval Clipeta dále The Guardian s tím, že násilnosti, na něž si místní stěžují, jsou především dílem pašeráků, kteří ve snaze dostat migranty přes kanál sahají po stále vyhrocenějších metodách.

Zločinecké gangy inkasují od zoufalých běženců za cestu do Británie tisíce liber a nebojí se využívat krajních prostředků. Na projíždějící kamiony házejí zápalné lahve nebo porážejí stromy, aby zablokovali cestu. Řidičům pak vyhrožují s mačetami či motorovými pilami v rukou.

Trpělivost došla

„Minulé úterý kolem páté ranní jsem jel do práce a dvacet až třicet lidí se mi snažilo dostat do auta,“ říká Christophe Delacourt, který pracuje jako údržbář v tunelu pod Lamanšským průlivem.

„Když se jim to nepovedlo, vzali klacky a začali na auto útočit,“ popisuje událost a na mobilu ukazuje fotky čelního skla, které rozzuření migranti rozbili. Vedení tunelu doporučilo zaměstnancům, aby do práce jezdili raději po menších silnicích.

„Žena se bojí jet sama s malým na nákupy,“ stěžuje si další účastník protestů Sebastien Fournier. „To není normální. Každý den je situace horší a horší. Nechceme se s migranty střetávat, chceme se jen dostat do práce. Je to smutné, protože to z místních dělá rasisty,“ dodává.

Přidává se k nim i Ludovic Demol, jehož na cestě s kolegy do práce zastavila překážka na silnici. „Asi sto mužů pak zaútočilo na naše auto železnými tyčemi a klacky. Vylezli jsme ven a utekli. Dokážete si asi představit, jak nás to vyděsilo,“ vzpomíná.

Letecké záběry ukazují rozsáhlou plochu tábora, v němž žijí tisíce lidí (24. srpna 2016)

Stoupající napětí přijel v pátek s místními řešit ministr vnitra Bernard Cazeneuve, který slíbil, že tábor bude postupně rozebrán a žadatelé o azyl přepraveni na jiná místa v zemi. Rozhněvaným občanům však jeho ujištění nestačila a rozhodli se na protest zablokovat dopravu do Calais.

Orbán: Loňský příval migrantů se může opakovat Maďarský premiér Viktor Orbán varoval před opakováním loňského scénáře, kdy se běženci směřující do Evropy kvůli počasí přesunuli z mořských tras na takzvanou balkánskou cestu. Podle něj hrozí, že by migrace tímto směrem mohla dosáhnout loňské úrovně. Orbán to řekl při jednání se svým srbským protějškem Aleksandrem Vučičem, kterému zároveň slíbil pomoc při ostraze hranic před přívalem migrantů.

„Tato demonstrace je hlasitým projevem naší nespokojenosti,“ řekl místní zástupce autodopravců David Sagnard, podle kterého mají majitelé firem i samotní řidiči stávající situace, kdy se běženci snaží dostat do kamionů, aby se dostali do Británie, již „po krk“. „Požadujeme mimořádná opatření, která by zajistila, že budeme jezdit bezpečně,“ dodal.

Pondělnímu pochodu, který začal u místního stadionu a jehož cílem byl samotný přístav, se zúčastnilo asi čtyři sta lidí.

Do operace „hlemýžď“, při které měly kamiony a traktory velmi pomalou jízdou komplikovat provoz na silnicích a dálnicích, se podle agentury AFP zapojilo asi sedmdesát vozidel.

Řidiči kamionů a zemědělci s traktory se rozhodli na protest zablokovat hlavní tahy na Calais: