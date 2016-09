Calais ochromila „operace hlemýžď“, místní žádali zrušení Džungle

Pochodu, který začal u místního stadionu a jehož cílem byl samotný přístav, se zúčastnilo asi čtyři sta lidí. Do operace „hlemýžď“, při které měly kamiony a traktory velmi pomalou jízdou komplikovat provoz na silnicích a dálnicích, se podle agentury AFP zapojilo asi sedmdesát vozidel. Úřady už kvůli tomu varovaly před dopravními komplikacemi.

„Všude jsou policisté, dodávky plné ozbrojenců, těžkooděnci... Něco se chystá a bude to velké. Dálnice je rozdělená na dvě poloviny a kamiony ženou do jednoho pruhu. Myslím, že během dneška to bude stát až v Belgii,“ popsal pro iDNES.cz bezpečnostní opatření jeden z českých řidičů kamionu, který v pondělí ráno projížděl přes Dunkerk.

Protesty v Calais zablokovaly dopravu. Na dálnici směrem z Belgie se tvoří dlouhé kolony

V posledních měsících zintenzívnili migranti úsilí o pronikání do kamionů stavěním překážek do cesty vozidlům. Nezřídka jim házejí pod kola větve a kmeny stromů nebo kameny či ulomené dopravní značky.

„Tato demonstrace je hlasitým projevem naší nespokojenosti,“ řekl místní zástupce autodopravců David Sagnard, podle kterého mají majitelé firem i samotní řidiči stávající situace, kdy se běženci snaží dostat do kamionů, aby se dostali do Británie, již „po krk“. „Požadujeme mimořádná opatření, která by zajistila, že budeme jezdit bezpečně,“ dodal.

Rozhněvaní jsou i místní obchodníci, kterým váznou dodávky, protože uprchlíci kamiony také rabují. Navíc společně s taxikáři přicházejí o klienty mezi turisty, kteří přestali z obav o bezpečnost do města jezdit. Více uzavření doma zůstávají ze stejných důvodů i místní obyvatelé.

Francouzský ministr vnitra Bernard Cazeneuve sice v pátek slíbil, že úřady hodlají co nejrychleji odstranit zbývající polovinu divokého uprchlického tábora, ale aktivisté v Calais přece jen pondělní akcí chtěli vyvinout na státní orgány co největší tlak. V táboře je odhadem pořád kolem sedmi až devíti tisíc lidí.

Francouzi v únoru velkou část migrantů převezli do jiných táborů. Jejich příbytky v Calais srovnali se zemí, zbylým obyvatelům Džungle nabídli ubytování ve stavebních buňkách s připojením k elektrické síti. Na sever Francie však mezitím přišli další běženci.

Cazeneuve upozornil, že likvidace tábora má postupovat ruku v ruce s tím, jak se budou vytvářet nouzové ubytovací kapacity pro uprchlíky jinde.

Pokusy migrantů dostat se do Británie narušují dopravu mezi Francií a Británií. Obyvatelé a podniky v Calais si čím dál více stěžují na problémy, které jim současná situace přináší.

V květnu se v táboře strhla rvačka mezi afghánskými a súdánskými migranty. Zraněno bylo čtyřicet lidí. Příbytky zachvátily plameny, táborem zněla i střelba: