Migranti v Calais zabarikádovali dálnici, způsobili smrt polského řidiče

13:08 , aktualizováno 13:08

Na dálnici do Calais zemřel polský řidič dodávky. Mohou za to zátarasy, které položili na vozovku migranti. Jde o první takový případ. Přistěhovalci se barikádami snaží zpomalovat nákladní vozidla v naději, že se do nich dostanou a nechají se odvézt do Británie.