Doklady nemám, ztratily se. Kadlec řídí dál i díky právním kličkám

Řidičský průkaz versus oprávnění Řidičský průkaz je doklad, který prokazuje řidičské oprávnění k řízení motorových vozidel. To však neznamená, že člověk, který se prokáže platným průkazem, nemá řidičské oprávnění blokované. Pokud řidič nepředloží průkaz ke kontrole policejní hlídce, může dostat blokovou pokutu do maximální výše 2 000 korun. Pokud hlídka z databáze zjistí, že člověk má blokované oprávnění, hrozí pokuta ve správním řízení až do výše 50 000 korun a řidiči jsou přičteny čtyři body. Za spáchání takového přestupku se uděluje zákaz řízení motorových vozidel na jeden až dva roky. Podobně jako Kadlec se v roce 2012 vyhýbal odebrání řidičáku lobbista Roman Janoušek. Také on po nehodě prohlásil, že nemá doklad u sebe, a policie mu ho zpětně odebrat nemohla (více čtěte zde).