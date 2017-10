Bývalý premiér Británie je vyšetřován kvůli pedofilii, obvinění jsou údajná

Po většinu minulého století byli premiéry Velké Británie konzervativní muži z vyšší třídy, od kterých se očekávalo, že se ožení s vhodnou ženou, jako součást popisu své práce. Edward Heath tento plán změnil. Syn služky a tesaře byl vzdálen svým kolegům a neměl rád tlachání s vysokými hodnostáři.



A bylo to právě jeho rozhodnutí zůstat svobodný a zdržet se jakýchkoliv veřejných vyjádření o své sexuální orientaci, které vedly k více než padesáti letům spekulací o jeho tajném homosexuálním životě. Dvanáct let po jeho smrti je ale jeho intimní život opět předmětem intenzivních spekulací, píše britský The Guardian.

Navzdory domněnkám, že Heath byl gay, začala britská policie vyšetřovat obvinění z pedofilie, která měla být kryta ze strany vysokých úředních osob. Rodina a přátelé zesnulého premiéra vehementně popírají jakákoliv obvinění a tvrdí, že Heath neměl o sex jakéhokoliv druhu žádný zájem.

Obvinění jsou údajná

Policejní zpráva poukazuje na to, že Heath se měl dopustit sexuálního zneužívání dětí, a bylo proti němu vzneseno celkem sedm obvinění ze sexuálního napadení a znásilnění. Podle policie jsou obvinění natolik vážná, že pokud by byl premiér stále naživu, čekaly by ho výslechy a vyšetřování. K prvnímu údajnému znásilnění mělo dojít v roce 1961 na jedenáctileté oběti.

V té době byl Heath poslancem za londýnský obvod Bexley. V policejní zprávě se uvádí, že údajný incident se odehrál v oblasti Londýna, kterou spravuje městská policie. Zpráva říká: „Sir Edward Heath údajně znásilnil a napadl chlapce ve věku jedenácti let během placeného setkání v soukromém obydlí.“

Další z trestných činů sexuálního charakteru se měl odehrát v roce 1967, zatímco byl Heath vůdcem konzervativní strany. Další v roce 1964 když zastával funkci ministra obchodu. V letech 1970 - 1974, kdy byl předsedou vlády nebyl obviněn z žádného útoku, nicméně po jeho odchodu z premiérského křesla mělo dojít k dalším třem napadením.

Nedělejme ukvapené závěry, říká policie

Policejní zpráva uvádí, že za předpokladu, že by byl bývalý premiér naživu, byl by vyslýchán pouze velmi opatrně a s ohledem na jeho osobní pověst, která je stejně závažná jako vznesená obvinění. Proto je podle policie zapotřebí nedělat ze zatím zjištěných okolností ukvapené závěry.

Heath se stal vůdcem konzervativní strany v roce 1965. V roce 1970 se navzdory průzkumům veřejného mínění stal překvapivým vítězem všeobecných voleb a stal se předsedou vlády. Čtyři roky v úřadu byly poznamenány průmyslovými spory, jeho největším úspěchem byl vstup Velké Británie do Evropského hospodářského společenství.