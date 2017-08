Bývalá úřednice, která najela na policistu, žádala nový proces. Neuspěla

16:04 , aktualizováno 16:04

Případ bývalé šéfky protokolu ministerstva obrany Štěpánky Nezmarové soudy znovu přezkoumávat nebudou. Žena dostala podmínku za to, že najela autem do policistů. Odmítá však, že to udělala úmyslně. Ve středu Obvodní soud pro Prahu 1 její návrh na obnovení procesu zamítl.