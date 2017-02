VIDEO: Z jatek v New Yorku utekl býk, policisté ho naháněli tři hodiny

Býk utekl v úterý ráno z jatek nedaleko mezinárodního letiště Johna F. Kennedyho. Jeden ze zaměstnanců jatek pro stanici CBS popsal, že zrovna přesouval velkou skupinu krav, když býk zřejmě uslyšel hluk, vyděsil se a utekl z ohrady.

Vystrašený býložravec zamířil do ulic Queensu, kde ho asi tři hodiny naháněli policisté. Zvíře v útěku pokračovalo i poté, co ho zasáhlo několik uspávacích střel. Mezitím vběhlo do několika zahrad a zdemolovalo pár plotů.

Nakonec ho policisté zahnali na dvorek jednoho z domů, kde se jim ho konečně podařilo uspat a svázat mu nohy, aby se nemohl hýbat. Celkem ho zasáhla více než desítka uspávacích šipek.

Ani útěk z jatek však býka nezachránil. Během převozu do zvířecího centra v Brooklynu totiž zemřel. Příčinu smrti úřady dosud neuvedly, sdělily však, že zvířecí ostatky spálí.

Podle stanice CNBC je to už potřetí za 14 měsíců, co z jatek v Queens utekl býk. Uprchlý sudokopytník se místními ulicemi proháněl i v lednu a loni v dubnu.