Bydlení u rušné silnice způsobuje demenci, naznačuje nová studie

12:53 , aktualizováno 12:53

Lidé, kteří žijí blízko frekventovaných komunikací, mají větší šanci, že se u nich projeví demence. Vyplývá to ze studie kanadských vědců, podle níž čelí největšímu riziku ti, kteří bydlí do padesáti metrů od silnice. O výzkumné zprávě informuje The Guardian.