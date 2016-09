Bush starší zrazuje republikány a chce volit Hillary, píše americký tisk

Mezi prominentními politickými rodinami Bushů a Clintonů panuje dlouholetá rivalita. Byl to právě Bill Clinton, který ukončil éru Bushe staršího v Bílém domě v roce 1992, kdy tehdejšího prezidenta porazil o necelých šest procent. Do Oválné pracovny se tak nastěhoval na dalších osm let Bill Clinton, aby ho v křesle nakonec nahradil znovu Bush, tentokrát mladší.

Nyní se však zdá, že Geroge H. W. Bush hodil spory za hlavu a je ochotný podpořit manželku svého konkurenta - Hillary Clintonovou. Zprávu zveřejnila v pondělí na sociálních sítích dcera Roberta Kennedyho, Kathleen Hartingtonová. Na svůj Facebook dala fotku s Bushem, pod kterou napsala: „Prezident mi řekl, že bude volit Hillary!!“ Ačkoliv bývalá zástupkyně marylandského guvernéra zprávu potvrdila po telefonu webu Politico, post s fotkou stáhla.

Tisk tak spekuloval o tom, nakolik je zpráva pravdivá. Rodina Bushů se odmítla k věci vyjádřit. Bushův mluvčí Jim Grath jen uvedl, že bývalá hlava státu volby nekomentuje a hlasování považuje za soukromou záležitost.

Podle webu CNN však Bush svou podporu Clintonové slíbil na akci nadace Points of Light a v místnosti ho mohlo slyšet až čtyřicet dalších lidí. Bushova podpora je kopnutím do vlastní strany i kandidáta Donalda Trumpa. Manažerka Trumpovy kampaně Kathleen Conwayová se však nechala slyšet, že respektuje bývalého prezidenta i jeho názory, i když ji jeho rozhodnutí překvapilo. „Je ironické, že bude volit manželku muže, který ho porazil ve volbách,“ řekla Conwayová.

Ačkoliv americký tisk uvádí, že to není poprvé, co Bush st. něco takového řekl, oficiálně ještě na jaře tvrdil, že volby komentovat nechce. Když v květnu vrcholily primárky a mnozí politici se stavěli za své kandidáty, byli to oba Bushové, jež v minulosti stáli v čele USA, kteří svou podporu komukoliv odmítli. V prohlášení zveřejněném webem The Guardian uvedli, že se zdrží jakéhokoliv komentáře k prezidentským volbám.

Názor dvaadevatesátiletého bývalého prezidenta však není názorem celé rodiny Bushů. Jeho syn Jeb Bush, kterého Trump porazil v primárkách, řekl, že nepodpoří ani Trumpa ani Clintonovou. Nejmladší syn Marvin zase uvedl, že podpoří libertariánského kandidáta Garyho Johnsona. Jeho vnuk George P. Bush oproti tomu Trumpovi podporu slíbil.

Trump je podezřelý ze zpronevěry

Republikánský kandidát má přitom další potíže. Podle webu The Washington Post ze svého dobročinného fondu odčerpal více než čtvrt milionu dolarů (šest milionů korun) pro potřeby vlastního podnikání. Do fondu přispívají většinou cizí dárci, nikoli sám Trump.

Prezidentský kandidát podle washingtonského listu využil prostředky fondu Donald J. Trump Foundation k tomu, aby se jeho firmy vyhnuly zaplacení statisícových pokut. V roce 2007 měl Trumpův floridský hotel Mar-a-Largo zaplatit pokutu 120 000 dolarů za to, že stožár umístěný u objektu byl téměř dvakrát vyšší, než bylo povoleno. Místní úřady nakonec souhlasily s tím, že vlastník hotelu věnuje 125 000 dolarů pro potřeby válečných veteránů. Peníze Trump poukázal ze svého dobročinného fondu.

Ve druhém případě z roku 2010 šlo o žalobu jistého hráče golfu, který vyhrál milion dolarů v dobročinném turnaji na Trumpově golfovém hřišti nedaleko New Yorku. Trump spor urovnal díky částce 158 000 dolarů, které rovněž odčerpal ze svého fondu.

Pokud americký daňový úřad uzná, že došlo k nesrovnalostem, bude muset Trump podle washingtonského deníku nahradit všechny částky, které využil pro svou potřebu.