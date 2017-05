Je ostuda, že tu sedí komunisté, řekl Herman. Dočkal se bušení do lavic

Čtvrteční písemné interpelace ve Sněmovně provázel spor mezi ministrem kultury Danielem Hermanem (KDU-ČSL) a poslanci KSČM. V jednu chvíli se v jednacím sále dokonce ozvalo bušení do lavice. Stalo se tak poté, co Herman označil za hanbu české politiky přítomnost komunistů v Parlamentu. „Je to nepřijatelné a je to hanba české politiky, že komunisté stále v parlamentu sedí,“ řekl doslova Herman.