Rozstřel: Tolerovat nebo zakázat? Burkiny vyvolávají spory na koupalištích

Kauzu kolem burkin v nedávné době rozdmýchala fotka jednoho z návštěvníků čestlického akvaparku. Na sociálních sítích se lidé přeli o vhodnosti nebo hygieně (více jsme psali zde).

Redaktorka MF DNES později otestovala, jak velký rozruch způsobí, pokud se v burkinách půjde koupat k Máchovu jezeru. „Vím, že se o mně lidé okolo baví, vadím jim. Ale nikdo se mi to do očí neodváží říct. Připadám si jako někdo, kdo tu nemá co dělat a nepatří sem,“ popsala (celá reportáž zde).

V Litoměřicích burkiny rovnou zakázali. Pokud by se tam chtěla nějaká muslimka jít koupat, musela by jít v bikinách nebo jednodílných plavkách.

Místostarosta Krejza připustil, že ženu v burkinách v městském bazénu ještě neviděl, přesto na takovém nařízení trvá. „Pokud naše žena jede na dovolenou do muslimských zemí, musí dodržovat tamní zvyky včetně zahalení při koupání. Stejně tomu musí být i opačně a měli bychom být v tomto ohledu nekompromisní,“ stojí ve vyjádření města (více zde).

Karima Sadio je spisovatelka a překladatelka. Věnuje se především africkým jazykům. K islámu konvertovala už v sedmnácti letech, od roku 1999 pravidelně jezdí do Senegalu, kde se seznámila se svým manželem. Narodila se v Brandýse nad Labem.

Karel Krejza je od roku 2010 místostarostou Litoměřic za ODS. Předtím tam působil jako zastupitel a radní. V podzimních volbách povede kandidátku občanských demokratů v Ústeckém kraji.