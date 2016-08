Zákon proti burkinám by byl neústavní, říká francouzský ministr vnitra

Případný zákon, který by ve Francii zakázal nosit celotělové plavky, takzvané burkiny, by byl neúčinný, protiústavní a jen by vytvářel napětí. V rozhovoru s listem La Croix to řekl francouzský ministr vnitra Bernard Cazeneuve.