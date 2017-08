Norští nacionalisté si spletli sedačky s muslimkami, teď se jim lidé smějí

Autor fotografie je Johan Slattavik, který se o svůj úlovek podělil minulý týden na soukromé facebookové skupině Fedrelandet viktigst (Rodná země první).

„Co si myslíte o tomhle?“ ptal se. Jeho snímek vyvolal zuřivou debatu. Většina členů skupiny si myslela, že jde o zahalené muslimky.

Slattavik uvedl, že to byl vtip. Chtěl vidět, jak lidé budou reagovat. Na fotce totiž nebyly ženy, ale prázdné autobusové sedačky. „Chtěl jsem vidět, co se stane,“ řekl The Washington Post a dodal, že jej celá aféra pobavila. Zároveň byl překvapen, kolik lidí mu na jeho vtip skočilo.

V komentářích pod jeho příspěvkem totiž lidé označovali scénu jako „děsivou“, „tragickou“ nebo „hrůzostrašnou“.

„Vypadá to děsivě, měli by to zakázat. Nikdy nevíš, kdo se pod tím schovává. Může to být terorista s pistolí,“ reagoval jeden z členů facebookové skupiny.

Celá aféra obletěla svět minulý pátek, kdy Sindre Beyer sdílel screenshoty příspěvku na své facebookové stránce.

„Co se stane, když zveřejníte fotku prázdných autobusových sedaček na nechutnou facebookovou skupinu a téměř každý si myslí, že vidí ženy v burkách?“ napsal Beyer. Jeho reakci sdílelo přes 1 700 lidí.

„Řekl bych, že to bylo v jistém ohledu poučné,“ řekl Slattavik. „Donutilo mě to přemýšlet o rozdílech mezi legitimní kritikou přistěhovalectví do Evropy a slepým rasismem a xenofobií,“ dodal.

Nošení burky může být i protizákonné

Oblečení islámských žen se v posledních letech stalo předmětem diskusí o integraci, extremismu a svobodě náboženství.

Burka a nikáb Burka je svrchní vrstva oděvu ženy, určená pro zakrytí celého těla na veřejnosti. Svléká se, až když se žena vrátí domů, nebo vstoupí do svatyně. Nikáb, také niqáb je závoj, který zakývá obličej mimo očí.

Pravicová vláda v Norsku nedávno navrhla zákon, který by zakazoval muslimkám nošení burky nebo nikábu ve školách a na univerzitách. Pokud by země novou legislativu přijala, byla by tak první skandinávskou zemí s takovým zákazem. Zákon je ovšem kritizován řadou lidí, kteří poukazují na izolaci muslimských přistěhovalců.

Jako první zavedla celostátní zákaz nošení burky na veřejnosti Francie v dubnu roku 2011. Následovaly ji Belgie a Bulharsko. Obdobný zákaz platí v částech Itálie, Španělska, Dánska a Švýcarska.

O částečném zákazu ženského islámského oděvu hlasoval i německý, rakouský a nizozemský parlament. Zde dosud žádné zákony přijaty nebyly.

Co vidíte na fotografii?

