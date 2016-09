Lékaři stárnou a odcházejí. Budou jich chybět tisíce, bojí se ministři

Už nyní v Česku chybí přibližně tisíc lékařů. Pokud se ovšem nic nezmění, začne se podle prognóz Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) situace dramaticky zhoršovat po roce 2018.

„Krizi v oblasti stárnutí nesmíme začít řešit, až přijde, ale připravit se na ni a pokusit se hrozbu nedostatku zejména mladých lékařů odvrátit musíme už nyní,“ řekl v pondělí Němeček po jednání s Valachovou. Efekt současných kroků se podle něho totiž dostaví až za řadu let.

Průměrný věk českých lékařů je v současnosti 48 let. Nejstarší zdravotníci pracují v oborech praktického lékařství pro děti a dorost - v průměru je jim šedesát.

„Je třeba posílit zdravotnický systém o zhruba 1,5 až 2,5 tisíce nových celých úvazků, tak abychom obměnili lékaře, kteří budou odcházet na svůj zasloužený odpočinek,“ řekl Němeček. Řešením má být zvýšení „produkce“ absolventů lékařských fakult o 25 procent ročně, tedy o 250 až 300 mladých lékařů.

Fakulty budou muset omezovat počty zahraničních studentů

„Výroba“ nových českých lékařů si přirozeně vyžádá značné náklady. Aby fakulty získaly kapacitu pro české studenty, budou muset omezit přijímání studentů zahraničních studujících v angličtině, kteří platí školné, a pro školy jsou tak důležitým zdrojem výdělku.

„V optimálním případě by to znamenalo zhruba miliardu korun ročně navíc. Pokud se budeme držet české reality, tak to bude minimálně pět set, šest set milionů,“ řekl Němeček.

Vybojovat tyto peníze bude úkol především pro Valachovou. „Chceme na to zareagovat od následujícího akademického roku 2017/ 2018. Lékaře spolu s učiteli zařazujeme do prioritních profesí, které chceme řešit přednostně prostřednictvím speciálního dotačního programu,“ řekla ministryně novinářům.

Nedostatečné počty českých lékařů dokládají i data OECD. Zatímco například v Německu připadá na tisíc obyvatel 4,11 plných úvazků lékařů, v České republice to je pouze 3,87 úvazku.