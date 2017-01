Budeme reagovat i na dezinformace politiků, říká právnička z vnitra

Prezident Miloš Zeman ve svém vánočním poselství mluvil o tom, že by si nepřál, aby se ministerstvo vnitra stalo jakýmsi novodobým Koniášem (text Zemanova poselství zde), jeho mluvčí Jiří Ovčáček vydává přehršel tweetů, kde Centrum boji proti terorismu a hybridním hrozbám tituluje jakožto Český úřad pro tisk a informace. Jak byste vyvrátila jejich obavy?

Mně to připadá takové příznačné. Audit národní bezpečnosti, zpravodajské služby České republiky, zpravodajské služby evropských partnerů i v Americe se shodují, že dezinformační kampaně jsou bezpečnostní hrozbou pro současnou demokratickou společnost. Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám vzniklo jako doporučení z auditu, ale česká společnost neustále diskutuje o tom, jestli budeme, nebo nebudeme cenzurovat.

Ve skutečnosti by měla diskutovat o tom, jestli je nebo není pod vlivem dezinformačních kampaní. Samozřejmě že ministerstvo vnitra nezískalo pravomoc, ani o ni neusilovalo, aby mohlo cenzurovat. Nemáme ambici ani zájem odstraňovat cokoli z veřejného prostoru, něco mazat na internetu nebo někomu zakazovat vyjadřovat jeho názory. Jde nám o to, že když se ve veřejném prostoru objeví dezinformace, které jsou podle našeho vyhodnocení nebezpečné pro vnitřní bezpečnost, budeme uvádět fakta, která má ministerstvo vnitra k dispozici.

Budeme uvádět fakta, statistiky, citovat legislativu. Nebudeme dehonestovat původce dezinformací. Jde o to, aby veřejnost nebyla ve vleku dezinformací, ale měla možnost seznámit s fakty, které stát k dané věci ví.

Budeme sledovat i blogy, různé diskuse...

Centrum má mít do dvaceti zaměstnanců. S tím určitě nebudete moci obsáhnout všechno, čili jaký bude klíč k tomu, podle čeho se budete rozhodovat, co přesně budete sledovat? Máte nějaký seznam podle vašeho názoru závadových webů, na které se zaměříte? A budete kontrolovat i mainstreamová média?

Máte pravdu, nebudeme jistě sledovat všechno, protože to bychom určitě nedokázali, i když budeme mít možnost podle klíčových slov prohledávat internet i různými softwarovými nástroji, nicméně hodláme se zaměřit zejména na trendy v dezinformacích. Nás ani tak nezajímají jednotlivé zdroje - samozřejmě budeme sledovat některé alternativní weby, co píší - nás spíše zajímá, o jaké trendy se veřejná debata zajímá a co se v té veřejné debatě šíří za nepravdy, jaké dezinformační kampaně a vlny. Budeme zkoumat, jak často se některá informace objevuje, jak často je sdílená, jak často ji lidé šíří mezi sebou na sociálních sítích.

Budeme samozřejmě sledovat některé zpravodajské weby, určitě alternativní média, někdy i tradiční média, protože průnik dezinformací do tradičních médií vyhodnocujeme jako nejnebezpečnější okamžik dezinformační kampaně, ale budeme sledovat i různé blogy, diskuse. Prostě budeme sledovat místa, kudy dezinformace teče.

Je někde nějaký konečný seznam médií nebo zdrojů, které budete sledovat, aby si každý mohl ověřit, koho budete monitorovat a koho ne?

Ne, to v žádném případě nemáme. Máme nějaký pracovní postup, jakým budeme sledovat, co nás na internetu zajímá, ale ten se bude dynamicky vyvíjet podle toho, kdo bude dezinformace šířit nebo sdílet.

Budete sledovat i facebookové stránky jednotlivců, nebo jen média? Facebook, Twitter, nebo i tištěná média?

Budeme sledovat i jednotlivce. Když v otevřených zdrojích najdeme nějakou stránku, kde bude dezinformace šířena, tak ji samozřejmě budeme dál sledovat, pokud nám to bude připadat relevantní. Takže může do našeho hledáčku spadnout i stránka jednotlivce, pokud je otevřeně dostupná, veřejně sdílená.

Znovu se musím ptát. Podle jakého kritéria, protože nemůžete obsáhnout všechno? Koho z toho monitoringu vyřadíte, protože tady se může stát, že vrcholní politici a lidé, kteří jsou ve funkcích, mohou šířit dezinformace? Někteří lidé jsou přesvědčeni, že politici šíří dezinformace...

Ale my skutečně nepůjdeme po původci dezinformace. Nám jde o to, abychom vyvrátili dezinformaci, která se ukáže jako nebezpečná. Pokud se náš monitoring dostane do situace, že vyhodnotí, že nějaká informace je příliš sdílená na internetu a je to podle nás dezinformace, která má vazbu na vnitřní bezpečnost, která má rizikový potenciál, tak se k ní vyjádříme.

Nezabýváme se názory, budeme se zaměřovat na fakta

Je poměrně křehká hranice mezi tím, co je dezinformace a co je interpretace. Jak přesvědčíte lidi, že se nebudete snažit za dezinformaci označit něco, co je jen jiným pohledem na skutečnost?

Nezabýváme se názory. Nebudeme chtít hodnotit jako dezinformaci něco, co bude názor na vývoj nebo na to, jak má Česká republika v nějaké věci rozhodnout. Budeme se zaměřovat na fakta.

Vy jste ale orgán podléhající politikovi, po volbách třeba jiném politikovi a je potenciálně velmi zneužitelné, když budete mít „patent na pravdu“. Někdo bude moci říci, že jde o jiný pohled na věc, než který sdílí vládní garnitura.

Tak právě to, co jste popsal, se bude odehrávat. My vydáme nějaká fakta k nějaké dezinformaci a někdo řekne, že to byl jen názor. Ve veřejné diskusi tahle debata proběhne. Nicméně ta představa, že politicky bude ovlivňována činnost úřadu... Ministerstvo vnitra má gesci za vnitřní bezpečnost. Určité procesy musí ministerstvo vnitra sledovat a vyhodnocovat. Stát musí veřejnost upozorňovat na rizika, která hrozí demokratickému vývoji. To, jestli dokážeme přesvědčit veřejnost - že naše, jak říkáte pravda, my říkáme fakta, protože my nikomu nebudeme vnucovat jedinou zjevenou pravdu - že to není propaganda, také bude záležet na kvalitě naší práce. To uvidíte, až budete moci sledovat větší počet našich výstupů na twitterovém profilu.

Budete vaše výstupy prezentovat jen na Twitteru, nebo i jinde?

V současné době budeme využívat jen twitterový profil a budeme je dávat i na stránky ministerstva vnitra.

Budeme reagovat i na politika, když bude šířit dezinformaci

Původně jsem myslel, že vaše centrum bude monitorovat jen různé weby, které šíří prokremelskou propagandu, jako Aeronet nebo Sputnik, ale docela mě vyděsilo, když jste v rozhovoru pro DVTV řekla, že budete monitorovat i výstupy během volební kampaně. To se poměrně dost rozšiřuje okruh toho, co budete kontrolovat.

Ministerstvo vnitra může komentovat pouze to, co má ve své gesci. Tedy pokud se v rámci volební kampani objeví z úst nějakého kandidáta závažná dezinformace. Teď jsme třeba po útoku v Berlíně na vánočních trzích zaznamenali výraznou dezinformaci o tom, že policejní zdroje uvádějí, že centrum teroristů, kteří útočili, je v Praze, a že kvůli tomu se přijímají tato opatření. Tak pokud by někdo z politiků v rámci volební kampaně takovou dezinformaci šířil, centrum samozřejmě zareaguje. Jakkoli chápeme, že když je něco řečeno v rámci předvolební kampaně, tak to má citlivější povahu. Nicméně povinností ministerstva vnitra je chránit veřejnost před vzbuzováním hysterie a paniky.

Je z tohoto pohledu rizikem pro veřejnost, když vysoce postavený politik České republiky řekne, že ČR hrozí, že se přes ni převalí migrační vlna stovek tisíc uprchlíků do Evropy, a nic takového se nestalo? Budete i takové zprávy označovat za dezinformaci, že to je šíření paniky?

Ano, pokud vysoce postavený politik řekne v rámci tématu migrace informaci, která bude z našeho pohledu jednoduše vyvratitelná, i na takovou dezinformaci bude naše centrum reagovat.

Takže třeba i na prezidenta republiky?

Ano, může se to stát.

Oficiálně fungujete od začátku ledna. Objevili jste už něco, co by šlo označit za dezinformaci? Nebo kdybyste něco objevili, dali byste to hned na Twitter?

Právě jste mi to vzal z úst. Kdybychom objevili něco, co by nám připadalo jako výrazně rizikové pro vnitřní bezpečnost, tak byste o tom už dávno věděl. V současnosti monitorujeme a vyhodnocujeme zdroje.

Evropské hodnoty dělaly oponenturu u auditu bezpečnosti

Spolupracujete úzce s některými nevládními organizacemi, například s think-tankem Evropské hodnoty? Ptám se proto, že mluvčí prezidenta Ovčáček vás ustavičně propojuje s Evropskými hodnotami: Je tam nějaká spolupráce?

Jsem si toho vědoma, že se o to pan mluvčí Ovčáček neustále snaží. Spolupráce se think-tankem Evropské hodnoty probíhala v době, kdy jsme vypracovávali audit národní bezpečnosti. Zástupce tohoto think-tanku, pan Janda, byl externím konzultantem kapitoly působení cizí moci a prováděl oponenturu textu. V současné době centrum s think-tankem nepracuje na žádné výraznější úrovni, v žádném případě nikdo z Evropských hodnot, ani pan Janda, nebude zaměstnancem centra ani pro ministerstvo vnitra nebude provádět žádnou činnost, která by se týkala činnosti Centra proti terorismu a hybridním hrozbám.



Buď vy osobně, případně někdo jiný z centra, nebo ministr vnitra Milan Chovanec jako váš nadřízený, budete se snažit nějak přesvědčit prezidenta Zemana a lidi z prezidentské kanceláře, kteří mají největší obavy, zda nepůjde o cenzuru, že to tak není?

Obávám se, že to je otázka, kterou budete muset položit spíš panu ministrovi. Nedomnívám se, že je úlohou úředníka, víceméně subalterního, což je pozice, kterou já zastávám, aby oslovoval prezidenta republiky. Tato otázka patří ministrovi vnitra.