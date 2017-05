Brusel a prezidenty střeží policejní orel, umí zneškodnit drony

Zvláštní oddíl nizozemské policie začala trénovat a používat orly více jak před rokem kvůli množícím se stížnostem obyvatel měst na obtěžování a narušování soukromí prostřednictvím dronů.



Dravci jsou po výcviku schopni dron bleskově zneškodnit, aniž by se nějak zranili od točících se vrtulí. S projektem přišla a policii pomáhá nevládní organizace Guard from Above.



Do Bruselu vyslala nizozemská policie jednoho orla mořského. Při otevření nové centrály NATO bude dohlížet na to, aby se nad místem, kde platí bezletová zóna, žádný takový stroj neobjevil. Na místě bude totiž v jednu chvíli 29 hlav států a premiérů včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Kromě nadšenců, filmařů či médií si relativně levné a dostupné „hračky“ v poslední době oblíbili i teroristé. Například v Iráku používají drony jako nosiče na dálku odpalovaných výbušnin.

Nizozemská policie si elegantní řešení proti dronům pochvaluje. „Je to low-tech řešení problému s hi-tech vybavením,“ uvedl před časem pro agenturu AFP mluvčí policie Dennis Janus.

Navzdory obavám ochránců zvířat policie tvrdí, že ptáci nejsou v žádném nebezpečí. Řada provedených testů totiž ukázala, že ptáci vidí stroj jako kořist, v letu ji bezpečně chytí a před přistáním na bezpečném místě jej z drápů pustí na zem.

Policie chce dravce nasazovat v místech, kde mohou drony představovat ohrožení, například v blízkosti letišť. Před několika dny měl policejní orel službu během fotbalového utkání v Rotterdamu.

V budoucnu má mít zvláštní jednotka až sto lidských příslušníků a desítku orlů. Po úspěšných zkouškách holandská policie už koupila čtyři mláďata orla mořského. V současnosti je jim pět měsíců.