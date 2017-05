Britští vědci zkoušeli spářit šneka leváka, nepomohla ani trojka

Vědecký tým z Nottinghamské univerzity se odmítl smířit s Jeremyho nedobrovolnou sexuální abstinencí a s pomocí veřejnosti mu hledal partnery.

Jeremy mezitím změnil jméno na neutrální Jem, neboť hlemýždi jsou hermafroditi. Vědcům se nakonec podařilo najít další dva šneky s levotočivou ulitou, Leftyho z britského města Ipswich a Tomeaua, jenž dorazil až z Mallorky.



Jeremymu ale nepomohlo ani to, když mu vědci dopřáli radovánky ve třech. Bohužel pro něj si do oka totiž padli jen Lefty a Tomeau. „Zdá se, že exotický šarm španělského návštěvníka Leftyho vkusu vyhovoval více,“ komentoval to sarkasticky deník Daily Mail.

Oba plži při páření na Jeremyho dočista zapomněli. Jeho pouhé přihlížení mohlo být podle francouzského deníku Libération kruté, protože styk mezi hlemýždi trvá až 15 hodin. Ze sblížení Leftyho a Tomeaua vzešlo 170 malých šneků. Všichni mají pravotočivou ulitu.