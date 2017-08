Britové řeší problémy s pěstounstvím. Křesťanku dostali do péče muslimové

Radnice londýnské čtvrti Tower Hamlets opakovaně svěřil pětiletou dívku do péče muslimských rodin, přestože dívka pocházela z křesťanského prostředí. Ukázalo se to při kontrole činnosti odboru pěstounské péče. Případem, na který upozornil deník The Times, se nyní zabývají také britští poslanci, kteří žádají jeho urychlené vyšetření. Vzápětí po zveřejnění kauzy soudce rozhodl, že dívka bude muslimům odebrána.