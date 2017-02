Aktivisté žalují Británii, prý zapomněla na zbídačené migranty v Dunkerku

Situace v uprchlickém táboře ve francouzském Dunkerku je přitom podle aktivistů srovnatelná s podmínkami, jaké panovaly v Calais před jeho vyklizením. V Dunkerku aktuálně žijí dva tisíce uprchlíků, asi stovka z nich jsou děti a mladiství. Tábor je v posledních měsících stranou zájmu veřejnosti i úřadů.

Jedna z dobrovolnic popsala, jak se to odráží v chodu tábora. Zoufalé situace uprchlíků podle ní využívají překupníci. Ženy a děti jim za jejich služby často platí sexem, píše The Guardian. Ve strachu ze znásilnění ženy ve večerních hodinách odmítají chodit do sprch.

Mnohé z nich podle svědectví z tábora raději nosí pleny. „Dvanáctiletou dívku obtěžoval výrazně starší muž. Třináctiletý chlapec byl deportován, ale ještě předtím ho v táboře znásilnili,“ popisuje.

Problémem je, že mnozí překupníci přímo v táboře bydlí. Cílí zejména na uprchlíky, kteří cestují sami. Nejčastěji na nezaopatřené ženy a děti. Své o tom ví čtrnáctiletý Maročan, po brutálním znásilnění si podle svědectví charitativních pracovníků nemohl ani sednout. „Nic po nás nechtěl, jen plakal a volal svou matku. Byl zmlácený. Strašně se styděl,“ popsali jeden z mnoha podobných incidentů dobrovolníci.



Georgia Feildingová z Dunkirk Legal Support Team uvedla: „Udělali jsme všechno pro to, abychom na situaci zdejších dětí a mladistvých upozornili britskou vládu. Nyní nemáme jinou možnost, než se obrátit na soud. Ten by měl zajistit přesun těchto nejzranitelnějších uprchlíků do Británie.“

Aktivistům vadí zejména fakt, že mladiství uprchlíci z Calais se pomoci ze strany Británie dočkali. Loni na podzim několik desítek z nich odcestovalo po vyklizení tábora v Calais. V Británii se však pomoc nesetkala s příliš pozitivním ohlasem. Mnozí lidé tvrdili, že uprchlíci o svém věku lžou (více zde).

Britská vláda se stal terčem kritiky už ve středu. Oznámila totiž konec relokačníko programu v rámci kterého mělo do Británie přicestovat až tři tisíce mladistvých uprchlíků (více zde). Autorem programu byl Alf Dubs, kterého za 2. světové války zachránil před jistou smrtí Nicholas Winton. Proti kroku vlády se v rámci petice vyslovilo na 50 tisíc lidí. Petici od Dubse převzala Theresa Mayová.



Ze strany Británie se jedná o první krok v očekávaném zpřísnění hraničních kontrol a imigrační politiky. Konec volného pohybu osob přes hranice oznámila Mayová jako jeden z hlavních bodů při vyjednávání podmínek brexitu (jaký brexit plánuje Mayová zde). Celý proces by měl být spuštěn na počátku března (více o aktuálním vývoji před zahájením brexitu zde).