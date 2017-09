Čtyři Češky poslal britský soud za mříže, přiznaly se k zastrašování svědka

22:42 , aktualizováno 22:42

Britský soud v pondělí uložil čtyřem Češkám tresty vězení od dvou do osmi let za zastrašování svědka, který ženy udal za to, že si z něho udělaly moderního otroka. Podle serveru DevonLive se členky gangu, který byl již souzen za obchodování s lidmi, k trestnému činu přiznaly.