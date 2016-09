Svědomí versus byznys. Britové se přou, zda prodávat bomby Saúdům

Parlamentní komise obviňují Saúdskou Arábii, že řádnému vyšetření svých náletů v Jemenu brání. Britská vláda dosud neprovedla žádné vlastní zkoumání a není proto schopna rozhodnout, zda britští zbrojaři mohou v dodávkách zbraní Rijádu pokračovat. Někteří poslanci se obávají, že pokud Londýn zakázky nestopne, počínání Saúdské Arábie v Jemenu tak legitimizuje.

Proti zastavení dodávek se naopak postavila Komise pro posuzování zahraničních záležitostí, kterou vede konzervativec Crispin Blunt, píše server The Guardian. Podle jeho zprávy by o legálnosti zbraňových dodávek měl rozhodnout soud. Od počátku náletů v Jemenu schválila Británie zbraňové zakázky do Saúdské Arábie ve výši 3,7 miliard liber.

Vláda se ještě před pár týdny chlubila, že Británie se podle zakázek uzavřených za posledních pět let stala druhým největším vývozce zbraní na světě. Britský vládní úřad pro obchod a investice v materiálech zveřejněných serverem The Independent uvádí, že Velká Británie od roku 2010 exportovala více zbraní než Rusko, Čína či Francie. Větším vývozcem za dané období jsou údajně jen Spojené státy. „Spojené království je jedním z nejúspěšnějších armádních exportérů, v celosvětovém žebříčku se v této dekádě řadí na druhou příčku. V Evropě je jedničkou,“ stojí ve zprávě.

Podle organizace SIPRI, která se dlouhodobě zabývá monitorováním mezinárodního obchodu se zbraněmi, však na tom Británie zdaleka není tak dobře, jak tvrdí vládní dokumenty. Britská vláda totiž trochu kouzlí s čísly a počítá s předběžně dohodnutou hodnotou smluv.

„SIPRI naproti tomu bere v potaz pouze zakázky, které byly skutečně dodány, a to pouze v případě, že tuto dodávku může potvrdit několik nezávislých zdrojů,“ uvedla pro iDNES.cz Aude Fleurantová ze SIPRI. Skutečný objem zakázky se podle ní často liší od čísel na dojednané smlouvě.



Podle Fleurantové není samotná cena zakázky nejdůležitějším faktorem, protože dohoda často obsahuje také položky jako výcvik či náhradní díly. SIPRI, která je brána za hlavní zdroj dat pro sestavování žebříčků obchodu se zbraněmi, proto indikátor TIV, který zohledňuje finanční i strategickou hodnotu zakázky. V potaz bere pouze skutečně dodané zbraně. Británie podle této metodiky figuruje až na šestém místě a patří jí pouhá čtyři procenta trhu se zbraněmi.

„Pokrytectví britské zahraniční politiky“

Dvě třetiny zakázek schválených britskou vládou míří na Blízký východ. Od roku 2010 Británie exportovala zbraně do 39 zemí, které mají podle organizace Freedom House velké mezery v dodržování lidských práv. Více než dvě desítky z nich jsou také na obdobném britském seznamu.

Licence pro prodej zbraní vždy musí projít schvalovacím procesem vlády. Ta tvrdí, že se proti exportu do rozbouřených regionů snaží bojovat. Zastavila například povolení pro vývoz do Ruska a na Ukrajinu. Dlouhodobě však ignoruje hlasy ochránců lidských práv a povoluje export do zemí s represivními režimy jako Saúdská Arábie či Jemen.

Podle analýzy organizace Campaign Against the Arms Trade (CAAT) benevolentní britská politika při udělování licencí umožnila export v hodnotě 10 miliard liber do zemí jako je Čína, Omán či Turkmenistán. Zakázky za 7,9 miliardy liber putovaly do zemí, které má na černém seznamu i ministerstvo zahraničí.

Jaký druh techniky do těchto států Británie vyváží? Do Saúdské Arábie například v uplynulých letech směřovaly bomby, rakety či stíhací letouny. Do Bahrajnu a Turkmenistánu zase putovaly střelné zbraně a munice (přehled exportu zbraní z Velké Británie od roku 2008 najdete zde).

Andrew Smith z CAAT připomíná, že Británie může kvůli udržení dobrých obchodních vztahů přehlížet porušování lidských práv v zemích, jako je Saúdská Arábie.

„Tato otřesná čísla ukazují na pokrytectví britské zahraniční politiky. Vláda nám tvrdí, že prosazuje dodržování lidských práv a demokracie, zároveň ale podporuje nejrepresivnější režimy na světě,“ myslí si Smith. Vlády těchto zemí si podle něj nekupují pouze zbraně, ale politickou podporu a legitimitu. „Jaká je pravděpodobnost, že Británie vystoupí proti porušování lidských práv v těchto zemích, když z nich profituje?“ ptá se Smith.



Východ Evropy jako zásobárna zbraní

Zbraně na Blízký východ pochopitelně neprodává pouze Velká Británie. Do tohoto regionu hojně vyváží také celá řada východoevropských a středoevropských zemí včetně České republiky. Některé zbraně z českých zbrojovek doputovaly až do rukou Islámského státu, jak před časem informoval server iDNES.cz (více se dočtete zde).

Válka se musí živit Radikální hnutí z Blízkého východu či Afriky se při obstarávání zbraní nevyhýbají ani Praze. Využívají k tomu své krajany, kteří v Česku dlouhodobě žijí.

Tým reportérů z Balkánské investigativní zpravodajské sítě (BIRN) a Centra pro výzkum korupce a organizovaného zločinu (OCCRP) uvádí, že východoevropské země v uplynulých čtyřech letech v tichosti schvalovaly prodej zbraní pro blízkovýchodní státy.

Tisíce útočných pušek, jako je například AK-47, minometných granátů, raketometů, protitankových zbraní i těžkých kulometů směřovalo novou trasou zejména z balkánských zemí na Arabský poloostrov a do zemí sousedících se Sýrií.

Novináři během ročního vyšetřování zkoumali zejména informace o vývozu zbraní, zprávy OSN, smlouvy o zbraních, ale i pohyby letadel. Píší, že přitom odhalili způsob, jakým se munice z Bosny, Bulharska, Chorvatska, Česka, Černé Hory, Slovenska, Srbska a Rumunska dostává na Blízký východ (na mapu dodávek zbraní se můžete podívat zde).

Od vypuknutí syrského konfliktu v roce 2012 Bosna, Bulharsko, Chorvatsko, Česko, Černá Hora, Slovensko, Srbsko a Rumunsko schválily vývoz zbraní a munice za 1,2 miliardy eur (32,4 miliardy Kč) do zemí, jako je Saúdská Arábie, Jordánsko, Spojené arabské emiráty a Turecko. Jde přitom o klíčové trhy, které zásobují Sýrii a Jemen rovněž zmítaný ozbrojeným konfliktem.

Z Česka do rukou islamistů

Pokud si blíže rozebereme situaci v České republice, zjistíme, že v loňském roce činil vývoz zbraní rekordních 15 miliard korun. Největším obchodní partnerem ČR se v tomto segmentu stal Irák, kam bylo vyvezeno zboží za 1,64 miliardy korun, na druhém místě jsou USA (1,1 miliardy korun).

Zapomenutá válka Írán vlákal Saúdy do jemenské pasti, říká odborník

Koncem loňského roku mělo u nás povolení k provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem 226 právnických osob a dvě fyzické osoby (kompletní zprávu ministerstva průmyslu a obchodu o vývozu zbraní najdete zde).

Jak už jsme zmínili výše, i české firmy se podílejí na sporném vývozu zbraní do zemí, které se zapojují do válečných konfliktů. České centrum pro investigativní žurnalistiku (CCIZ) připomíná, že Saúdská Arábie svého času uzavřela dohodu o dodávkách zbraní se srbskou firmou CPR Impex zbrojaře Petara Crnogorace. „Podle dokumentů, které máme k dispozici, s firmou CPR Impex a Petarem Crnogoracem uzavřela obchodní smlouvy i česká firma Excalibur Army,“ uvedlo CCIZ.

Tyto zbraně často putují ze Saúdské Arábie dál, z velké části do Sýrie. Není náhoda, že londýnská společnost Conflict Armament Research zařadila českou munici mezi 12 nejčastějších druhů munice vyskytujících se ve výbavě Islámského státu. Na bojištích v Sýrii najdeme kulovnice, pistole, ruční granáty, pancéřovky nebo různé verze samopalů a útočných pušek vyrobené v Československu nebo Česku.