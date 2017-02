Britská krajní pravice rozšiřuje vliv, falešnými zprávami pomáhá Trumpovi

Pravicoví blogeři a experti na sociální sítě z Velké Británie v uplynulých měsících hojně podporují své souputníky ze zahraničí. Tvorbou falešných zpráv například pomohli do Bílého domu Donaldu Trumpovi. Ve své zprávě to tvrdí největší britská organizace pro boj proti rasismu a extremismu Hope not Hate.