Šarlatán píchal umírající Britce jedlou sodu, vytáhl z ní dva miliony

Američan Robert O. Young je známý jako „otec“ alkalické (zásadité) stravy a jeho poznatky o výživě se staly předlohou pro mnoho populárních kuchařek a knih o dietách. Na svém ohromném ranči v San Diegu nabízí léčebné procedury a mimo jiné i léčbu rakoviny.

Naima Houder-Mohammedová byla jednou z jeho pacientek, které slíbil zdraví díky svému „pH zázraku“. Mladé důstojnici byla rakovina diagnostikována v roce 2010, krátce poté, co byla povýšena na kapitána. Tentýž rok podstoupila úspěšnou léčbu. V roce 2012 se jí ale nemoc vrátila a její stav začal být velmi vážný.

Nemůžeme být kyselí Youngova teorie vychází z tvrzení, že hodnota pH naší krve se pohybuje okolo 7,4 – je tedy mírně zásaditá. Měli bychom ho tedy na této úrovni udržovat vhodnými potravinami. Tady se ale Youngova vize stává fantazií. Krevní hodnotu pH totiž reguluje samo tělo a změna jídelníčku na ni nemá žádný vliv. Navíc v žaludku je kyselé pH s hodnotou 1,5, což znamená, že všechny potraviny změní svou hodnotu ještě předtím, než se dostanou do střeva. Pouze velmi vysoké dávky hydrogenuhličitanu sodného mohou dočasně zvýšit pH krve, nikdy ale nebyla vědecky prokázána jakákoliv souvislost s léčbou rakoviny.

„Naima byla bojovnice, odmítala se smířit s tím, že je konec. Dostala se do britské královské vojenské akademie a zvládla celý výcvik. Rakovina byla jen další položkou, kterou si chtěla připsat na seznam vítězství,“ svěřil se reportérům BBC její bývalý kolega a přítel Afzal Amin.

Omezené možnosti boje s nemocí donutily ženu hledat další řešení na internetu. Tam poprvé narazila na Roberta O Younga, autora série knih s názvem pH Zázrak, kterých se po celém světě prodalo přes čtyři miliony.

Autor svou léčebnou metodu založil na tezi, že vše kyselé našemu tělu škodí a nízké pH vyvolané kyselými jídly zkracuje život. Doporučuje proto přísnou dietu, která zakazuje maso, mléčné výrobky, bílou mouku a mnoho dalších potravin. Young věří, že všechny nemoci lze vyléčit zásaditou stravou.

Jedlá soda do žíly

Naima s „doktorem“ navázala kontakt přes e-mail. V jedné zprávě z července 2012 jí napsal, že „je potřeba dodržovat denní režim s přísunem velkého množství zásaditých látek do krve. Navrhuji vám svůj léčebný program, který bude trvat nejméně 8 až 12 týdnů. Nebude to snadné, ale budete v kontrolovaném prostředí, které zaručí péči, kterou potřebujete“.

Za „léčebnou kůru“ měla Naima platit téměř 2500 liber denně (asi 75 tisíc korun). Rodina dala dohromady všechny své peníze a s přispěním charity se jí podařilo našetřit několik desítek tisíc liber. Léčba ale nepřinesla takový účinek, jaký si Naima a její blízcí představovali.

Young ji „léčil“ na své farmě, jehož velkou část využívá jako kliniku. Od roku 2005 prošlo rančem přes 80 pacientů s nevyléčitelnými nemocemi, kterým dával infuze roztoku hydrogenuhličitanu sodného (jedlé sody). Naima s programem souhlasila.

„Nic jsem jí neprodával, ani jsem ji nenutil, aby sem přišla. Bylo to její vlastní rozhodnutí,“ odvětil Young reportérům BBC na otázku, zda si nemyslí, že mohl bezvýchodné situace mladé Britky zneužít. Jeden z emailů nicméně dokazuje, že trval na tom, aby léčbu zaplatila předem. Celá procedura rodinu vyšla na téměř 63 tisíc liber (asi dva miliony korun).

Podle odborníků neexistuje žádný důkaz, že by jedlá soda pomáhala v boji s rakovinou. Po třech měsících v Youngově péči se Naimin stav zhoršil natolik, že musela být převezena do nemocnice. Z ní se vrátila do Velké Británie, kde zemřela v kruhu rodiny.

Titul si zaplatil

O Youngův „zázračný“ ranč se už v minulosti zajímaly úřady. V roce 2011 vyšetřovatelé z Kalifornské lékařské komise tajně monitorovali dění na ranči v obavě o zdraví tamních pacientů. Zaměřili se na patnáct lidí s nádorovým onemocněním, kteří se na ranči léčili. Nikdo z nich nepřežil.

Jedna z pacientek zemřela na srdeční selhání. Young měl být v té době mimo město. Podle faktury, kterou reportéři BBC získali, bylo ženě během měsíce nitrožilně podáno 33 dávek roztoku jedlé sody. Každá vyšla v přepočtu na 14 tisíc korun.

Loni byl Young usvědčen z léčby bez příslušné licence, za což mu hrozí až tři roky vězení. U soudu vyšlo najevo, že medicínu nikdy nestudoval a titul si koupil. Na otázku, zda má výčitky svědomí, odvětil: „Nemám výčitky, a to kvůli tisícům, ne-li milionům lidí, kterým by mohl můj léčebný alkalický program pomoci.“