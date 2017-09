Británie chce po brexitu filtrovat imigranty, delší pobyt dá jen odborníkům

„Ještě letos přijdeme s konkrétními návrhy,“ řekl Fallon Sky News. „Je potřeba najít určitou rovnováhu. Chceme k nám přilákat vysoce kvalifikované lidi, kteří sem chtějí přijít a přispět k rozvoji naší společnosti, nikoli jim zavírat dveře,“ vysvětloval.



Britskou imigrační politiku po vystoupení v roce 2019 nastiňuje uniklý plán ministerstva vnitra datovaný letošním srpnem. „Jednoduše řečeno to znamená, že migrace, aby byla považována za přínos pro zemi jako celek, musí prospívat nejen samotným přistěhovalcům, ale také zlepšovat životy původního obyvatelstva,“ píše se v 82stránkovém dokumentu.

Pro cizince žijící v Británii bude například po brexitu obtížnější dostat do země své rodinné příslušníky. „Ministerstvo vnitra chce rozšířit omezení a proměnit tisíce dalších (rodin) v tzv. skypeové rodiny,“ napsal The Guardian. Méně kvalifikovanou pracovní sílu chce vláda odfiltrovat tak, že tyto osoby dostanou povolení k pobytu nanejvýš na dva roky, zatímco osobám z „vysoce odborných profesí“ povolí zůstat déle, případně se usadit natrvalo.

Volný pohyb osob přes britské hranice „ve své nynější podobě“ podle The Guardian skončí ihned po dni brexitu. „Zároveň musíme zajistit, aby byly firmy připraveny zvýšit trénink britských pracovníků. Postoj veřejnosti je jasný, nechtějí zastavení imigrace, ale chtějí, aby byla náležitě pod kontrolou,“ řekl dále Fallon. „Také chtějí mít jistotu, že prosadíme to, pro co hlasovali v referendu,“ dodal.

Britové se loni v červnu v referendu jen těsně vyslovili pro odchod z Evropské unie, pro tuto možnost hlasovalo 51,9 procenta voličů.