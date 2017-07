Britské ulice zaplavují dětští dealeři, tvrdé drogy prodávají i dvanáctiletí

Server The Independent si statistické údaje o kriminalitě mladistvých vyžádal na základě svobodného přístupu k informacím. Z dokumentů je patrné, že v Anglii, Walesu a Severním Irsku v loňském roce 71 procent policejních útvarů zadrželo mladistvé ve věku pod šestnáct let kvůli prodeji tvrdých drog jako crack, kokain či heroin.

Z případů server jmenuje například zadržení třináctiletého chlapce kvůli podezření z prodeje cracku a heroinu ve východoanglickém Norwichi. Stejně staří dealeři pak prodávali heroin a kokain v metropolitním hrabství South Yorkshire či Kentu. S nejmladším dealerem se setkali policisté v Dorsetu – chlapci, který měl v držení blíže neupřesněnou tvrdou drogu z takzvané kategorie A, bylo pouhých dvanáct let.

Caroline Shearerová z charity Only Cowards Carry upozorňuje, že do spárů drogového byznysu se děti často dostávají už v osmi letech. „Přenášejí drogy po městě. Pokud balíček ztratí, výše postavení dealeři je zmlátí. Když se s drogou dostanou do revíru jiného gangu, skončí stejně a ještě přijdou o drogu. Nemají s nimi slitování. Je to zlý začarovaný kruh,“ popisuje.

Ideální pěšák

Své o tom ví dnes 47letý Colin James, zakladatel londýnské charitativní organizace Gangs Unite. Někdejší člen drogového gangu nyní pomáhá mladým lidem, kteří se zapletli s dealery. Nemilosrdný svět drog popisuje na případu šestnáctileté dívky, které nedávno pomohl.

„Znásilnili ji. Byla napojena na čtyři gangy. Vlastnili ji celkem čtyři lidé. Jednou ji našli až ve Skotsku. Je to v tomhle odvětví normální, že se ztratí i na několik dní. Pro gangy je výhodné, když jsou jejich pěšáci děti. Je to levné, dají se lehce kontrolovat a často si jich policie nevšímá,“ vysvětluje James.

Gangy podle něj často cílí na děti, které za sebou nemají žádný přestupek. Ideálním pěšákem je bílé dítě britské národnosti, protože se spíše vyhne policejní kontrole. Strážci zákona se totiž často zaměřují spíše na přistěhovalecké typy. Jakmile dítě jednou vstoupí do gangu, není cesty zpět. Dealeři hrozí mučením a mnohdy i smrtí.

Čtyřiatřicetiletý Jamal Forrest se na dráhu zločinu vydal v patnácti letech. Drogy nabízel v ulicích Birminghamu. Netrvalo dlouho a sám se stal náborářem nových pěšáků. Během jeho krátké kariéry ho třikrát postřelili. Musel utěšovat mnoho matek, které při sporech jednotlivých gangů přišly o své syny. Děti a mladiství se podle něj do řad gangů hlásí sami kvůli touze po rychlém zbohatnutí.

Snadné peníze z prodeje drog

Potvrzuje to také 25letý muž, který s novináři mluvil, ale nepřál si prozradit jméno. Ještě před pár lety prodával drogy v Nottinghamu. „Člověk je mladý a naivní. Myslí si, že zisk z toho všeho převáží rizika,“ popisuje. Sám měl komplikované dětství, ve dvanácti letech byl „naštvaným mladíkem“, tedy ideální lovnou zvěří pro náboráře gangů.

„V patnácti letech jsem viděl starší kluky, kteří už nějakou dobu prodávali drogy. Měli pěkný boty i auta. Mohli si koupit cokoli. Tak jsem se zeptal jednoho kamaráda, jestli neví, jak se do toho taky dostat. Ten mi poradil, s kým si mám promluvit,“ vzpomíná. Na ulici prodával marihuanu, crack i heroin. Ve strachu o vlastní bezpečnost nosil za pasem velký kuchyňský nůž.

Podobných příběhů jsou ve Velké Británii podle zjištění The Independent tisíce. „Čísla jsou pro nás šokující. Mladí lidé jsou stahováni do drogového byznysu řízeného dospělými. Ti je využívají stejně, jako jsou zneužívány oběti sexuálního násilí. Jsou zranitelní a potřebují pomoc,“ sdělila v reakci Ann Coffeyová z parlamentní skupiny na ochranu pohřešovaných dětí a dospělých.

„Nesmíme dělat stejné chyby, jaké jsme v minulosti dělali v případech sexuálního násilí na dětech. Tehdy jsme obviňovali samotné mladé dívky, že se nechávají využívat dobrovolně. Musíme změnit náš přístup,“ dodala.