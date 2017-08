Při referendu o brexitu hrálo největší roli vzdělání, ukázala studie

Pokud by více Britů mělo vyšší vzdělání, loňské referendum o Evropské unii by vyznělo ve prospěch setrvání země v evropském bloku, tvrdí vědci z Leicesterské univerzity. Podle jejich studie by pro odmítnutí brexitu stačilo jen o tři procenta více vysokoškolsky vzdělaných voličů.