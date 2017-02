Britský soud odsoudil Čecha za opakované znásilnění, dostal 14 let

Britský soud poslal na čtrnáct let do vězení Čecha, který opakovaně a brutálně znásilnil ženu ve městě Bolton na severozápadě Anglie. Uvedl to v neděli britský list Daily Star.