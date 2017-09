Integrace Arabů selhala. Rasová profilace je v pořádku, míní většina Britů

Většina Britů si myslí, že integrace Arabů a muslimů do společnosti selhala a jejich přítomnost nepřináší žádný užitek. Víc než polovina respondentů by navíc uvítala, aby policie při posuzování nebezpečí využívala rasové profilace - tedy posuzovala nebezpečí spáchání trestného činu podle etnicity člověka. Vyplývá to z průzkumu výzkumné agentury YouGov.