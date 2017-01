V Mnichově zemřela Goebbelsova sekretářka, bylo jí 106 let

Pomselová v mládí pracovala pro židovského pojišťovacího agenta. V roce 1933 vstoupila do NSDAP, díky čemuž získala práci v rozhlase. O devět let později si ji nacistický ministr propagandy a osvěty vybral za sekretářku, připomíná BBC.

Joseph Goebbels byl pro ni elegantní muž, který každý den nosil perfektně padnoucí oblek. „Byl to vynikající herec. Žádný jiný by nedokázal změnit civilizované lidi v křičící pomatence. V kanceláři byl noblesně elegantní a pak ho vidíte jako zuřícího trpaslíka. Nedovedu si představit větší rozdíl,“ vzpomínala Pomselová v dokumentu Německý život, který měl premiéru loni v létě.

Podle svých slov byla jen sekretářkou. Tvrdila, že o holokaustu za války téměř nic nezaslechla a rozhodně nenesla vinu za zločiny svých nadřízených. „Lidé dnes říkají, že by se postavili proti nacistům - a věřím, že to myslí upřímně - ale věřte mi, většina z nich by to neudělala,“ domýšlela se Pomselová.

Konec války prožila v Hitlerově bunkru, následujících pět let strávila v ruském zajetí. Po návratu do Německa začala opět pracovat v rozhlase, kde vydržela dalších 20 let. O práci pro Josepha Goebbelse promluvila až na sklonku svého života.