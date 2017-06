Británie zahájila vyjednávání brexitu. Velí ke speciálnímu partnerství

„Je toho víc, co nás spojuje, než toho, co nás rozděluje,“ upozornil Davis. Jednání podle něj začínají v pozitivním a konstruktivním tónu. Británie v čele s premiérkou Theresou Mayovou přitom až do červnových parlamentních voleb prosazovala tvrdou linii brexitu.



Vyjednavač EU Michel Barnier sdělil, že v první řadě je podle něj třeba zabývat se nejistotami, které brexit představuje pro občany, kteří využívají výhod volného pohybu v rámci EU. Klíčové podle něj bude také citlivé vyřešení otázky pohybu lidí přes hranice Velké Británie a Irska.

Uvedl, že o výsledcích pondělního jednacího kola bude později v týdnu informovat prezidenty a premiéry 27 zemí EU na summitu v Bruselu. Rád by jim prý řekl, že začátek vyjednávání byl „konstruktivní“.



Britové o svém odchodu z Evropské unie rozhodli těsným výsledkem referenda skoro před rokem (vše o brexitu zde). Londýn ale formálně svůj záměr odejít oznámil ostatním unijním zemím až letos na konci března, vyjednávat se začalo až nyní, po britských parlamentních volbách. Británie by měla z EU vystoupit dva roky od oficiálního oznámení o odchodu, tedy na jaře 2019.