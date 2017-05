EU posvětila vyjednavače pro brexit. Jsme připraveni, vzkázala Londýnu

Barnier může s britskou stranou vyjednávat jen o podobě „rozvodu“ tak, jak předpokládá příslušný článek 50 unijní smlouvy. EU prosazuje vyjednávání ve fázích, kdy by rozhovory o nové podobě vzájemných vztahů - včetně spolupráce v obraně, bezpečnosti či obchodu - začaly, až bude jasný pokrok v diskusích o tom, jak zrušit více než čtyři desetiletí trvající svazek. Předpokladem je, že dosažení „významného pokroku“ a posun k druhé fázi rozhovorů potvrdí unijní summit letos na podzim.

„Předpokládám, že Britové chápou, že bráníme evropské občany, když oni brání Británii,“ poznamenal při příchodu na schůzku například nizozemský ministr zahraničí Bert Koenders. Barnier po svém zvolení prohlásil, že Evropská unie je dobře připravena na jednání s Londýnem o odchodu Británie z bloku.

Jednání začnou po 19. červnu

V první fázi je pro unii základní prioritou dohoda na zachování stávajících práv občanů EU v Británii - a Britů v unii - i po brexitu. První kolo jednání by chtěl Barnier uskutečnit co nejdříve po britských parlamentních volbách, zmínil týden po 19. červnu.

Zásadní je také vyrovnání finančních závazků, které Británie vůči unii má, nejčastěji se hovoří o částce 60 miliard eur (1,6 bilionu korun), objevují se ale i jiné odhady.



EU navíc klade důraz na udržení právní kontinuity, kdy v otázkách souvisejících právě se zachováním práv občanů EU prosazuje trvání rozhodovacích pravomocí Soudního dvora EU. Klíčové je pro unii také dojednání situace na hranicích mezi Severním Irskem a Irskou republikou.

Poté, co na konci března Britové devět měsíců po svém referendu o setrvání v EU oficiálně unijním partnerům oznámili svůj záměr z bloku vystoupit, zformulovalo ostatních 27 členských zemí svou představu o podobě rozhovorů na základě dokumentu předloženého předsedou unijních summitů Donaldem Tuskem. Poté, co s těmito „politickými pokyny“ souhlasil mimořádný unijní summit, rozpracovala je Evropská komise do dnes schválené konkrétní podoby vyjednávacího mandátu pro Barniera.