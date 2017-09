V Británii roste touha po novém referendu. Posvětilo by podmínky brexitu

Ve Velké Británii roste podpora uspořádání druhého referenda o brexitu. Ukazuje to průzkum listu Politico. Vyplývá z něj, že více než polovina respondentů si přeje nový plebiscit, v němž by veřejnost schválila podmínky brexitu dojednané v Bruselu. Stále častěji se zmiňuje i možnost, že by Británie z EU odešla bez jakékoli dohody.