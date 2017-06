EU a Británie se dohodly. Jednání o brexitu zahájí 19. června

„Ministr pro odchod Británie z EU David Davis a šéf vyjednávačů Evropské komise Michel Barnier se dnes dohodli, že zahájí jednání podle článku 50 v pondělí 19. června,“ oznámil Londýn.

Podle diplomatických informací ČTK očekává unijní strana od prvního jednání především shodu na podobě vyjednávacího cyklu a kolech jednání do října. Britové mají k dispozici vyjednávací pozici unijní strany, naopak do Bruselu údajně zatím z Británie žádné podklady k jednání nedorazily. Pondělní schůzka Barniera a Davise, po níž by měla být tisková konference, se tak nejspíš uskuteční na základě unijního podkladu.

Podle Londýna obě strany potvrdily již dříve domluvený termín pro první kolo rozhovorů. Dospěly k tomu po dnešní debatě v Bruselu.

Vyjednávání tak začne ještě před vytvořením nové britské vlády. Premiérka Theresa Mayová, jejíž Konzervativní strana sice vyhrála předčasné volby, ale přišla v parlamentu o většinu, se snaží získat pro svůj budoucí kabinet podporu severoirských unionistů (více o volbách čtěte zde).

Konzervativci vidí jednání optimisticky, nicméně představitelé severoirské Demokratické unionistické strany (DUP) zjevně nepospíchají, jak ve čtvrtek podle BBC naznačil místopředseda DUP Nigel Dodds.

O odchodu z EU rozhodli britští voliči v loňském referendu. Dvouletá lhůta pro dokončení rozhovorů o způsobu rozluky vyprší v březnu 2019. Mayová totiž vystoupení své země z unie oficiálně oznámila letos v březnu.

Brusel a Londýn spolu dosud oficiálně hovořily pouze o podmínkách rozdělení. EU chce nejprve jednat o zárukách pro občany EU v Británii, o konečném finančním vypořádání a o budoucích hranicích mezi unijním členem Irskem a Severním Irskem, které je součástí Spojeného království. Na druhé straně Británie chce hned jednat také o budoucích vztazích a o výhodné dohodě o volném obchodu.

Mayová: Sestavím vládu, která provede Británii tímto těžkým obdobím:

