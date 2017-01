Brazilec vtrhl na silvestrovskou party, zabil 12 lidí včetně exmanželky

Útočník si do bytu přinesl několik střelných zbraní, uvedl policejní kapitán. Tři lidé byli zraněni. Soused Christiano Machado vypověděl, že asi 15 minut před půlnocí zaslechl rány, ale nenapadlo ho, že by to mohla být střelba, spíše to považovali za ohňostroj. Co se děje, zjistil teprve ve chvíli, kdy jeden z postřelených vběhl na jeho pozemek, píše agentura AP.

„Když jsme otevřeli dveře na ulici, abychom viděli ohňostroje a oslavy, objevil se tam jeden zraněný a žádal nás o pomoc,“ citoval Machada brazilský zpravodajský server Globo news.

Jak poznamenala agentura Reuters, Brazílie sice bojuje s vysokou zločinností a násilím, nicméně podobné střelby s velkým počtem obětí nejsou v zemi obvyklé. Ke smrti zastřelením dochází spíše při loupežích, přepadeních či střetech drogových gangů.

Násilí na ženách je ovšem v Brazílii běžné a nové případy se objevují každý den. V květnu se dostalo na veřejnost video, na kterém bylo vidět hromadné znásilnění šestnáctileté dívky. Záznam vyvolal obrovskou vlnu pobouření a přiměl vládu ke slibům, že se bude snažit podobným násilnostem zabránit (více čtěte zde).

Kabinet již v roce 2015 zpřísnil tresty za vraždy žen a dívek se sexuálním motivem. Úřady tehdy informovaly, že v Brazílii je denně zabito 15 žen, většinou při domácím násilí.