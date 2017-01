Kávoví plantážníci zneužívají dělníky, přesto se pyšní certifikáty dobra

K pochybení docházelo na farmách v brazilském státě Minas Gerais na jihovýchodě země. Farmy se přitom pyšnily mezinárodními certifikáty, které jsou známkou dobrého zacházení s dělníky. Kávu z jedné této farmy odebírala i nadnárodní společnost Nestlé, která vyrábí rozpustnou kávu Nescafé či kávové kapsle Nespresso či Dolce Gusto.

Kávová velmoc Brazílie je v pěstování kávy světový premiant, obstará celou třetinu celosvětové produkce. Loni vyvezla 28,5 milionu pytlů kávy. Většina exportu je určená pro EU a USA. V roce 2015 tam směřovaly téměř tři čtvrtiny veškeré produkce. Šedesátikilové pytle nesou označení farmy a často také certifikaci, která zaručuje podmínky, za kterých byla káva vypěstovaná.

Organizace Repórter Brasil odhalila hned několik případů porušování zákoníku práce. Všechny podrobně uvedla ve zprávě s názvem „Certifikovaná káva, dělníci bez práv“. Autor studie André Campos uvádí, že farmy nedodržují pravidla pro použití pesticidů, dělníky na plantáže najímají ilegálně a málo jim platí.



„Neměl jsem žádné dětství nebo školní vzdělání. Od sedmi let jsem chodil s rodiči sklízet kávu. Sázel jsem kávu, plel ji. Dělal jsem to všechno, ale nikdy jsme neměl platné pracovní dokumenty,“ uvedl muž, který na kávových plantážích pracoval 14 let.

Když byl nemocný, nedostal žádné náhrady a za roky tvrdé práce si zničil záda. Reportérovi ve městě Carmo de Minas vyprávěl, že když zůstal doma kvůli těžkým bolestem zad, šéf si pro něj dojel až domů. „Nasedl jsem si k němu do auta, ačkoliv jsem nebyl schopný ani jít rovně, a šel do práce,“ vyprávěl 56letý muž, jehož jméno autor studie neuvádí.

Když s podlomený zdravím z plantáží odešel, měl problém získat invalidní důchod. „Život na plantáži není jednoduchý, je to velmi těžké. Zničilo mi to páteř. Ale jsme chudí, co tak máme dělat?“ povzdechl si nakonec.

FairTrade? V žádném případě

Studie uvádí jako příklad tři farmy - Rancho Sao Benedito, Monte Verde a Pedra Preta. První jmenovaná se přitom pyšnila certifikátem globálního programu UTZ. Ten by měl zaručovat, že plodiny byly vypěstované podle přísných standardů a dělníci na plantážích mají zaručené dobré pracovní podmínky.

Ministerstvo práce zde před dvěma lety objevilo 13 neregistrovaných dělníků. Pracovníci byli najati nelegálně bez lékařské prohlídky, kterou zákon vyžaduje. Vlastník dostal upomínku a pokutu.

V roce 2015 firma kvůli nedodržování stanovených pravidel o certifikát UTZ přišla. Když si však autor studie koupil její kávu o rok později, logo UTZ na ní stále bylo. To poskytovalte certifikátu rozčílilo. „Posilujeme náš systém, abychom zajistili, že se něco takového nebude v budoucnosti opakovat,“ uvedl mluvčí UTZ Niccolo Sarno.

Certifikát UTZ UTZ je globální program zaměřený na udržitelné pěstování. Certifikace UTZ platí hned v 36 zemích světa a zaměřuje se na tři plodiny: kávu, kakao a čaj. Brazilské kávy nesoucí tuto certifikaci se loni prodalo 99,6 tisíce tun. Standardy UTZ se týkají vedení farem, pracovních podmínek i ekologických dopadů.

Farma se také neoprávněně pyšnila logem FairTrade, které má zaručovat spravedlivé ceny pro producenty kávy, ale stanovuje i ekologické a sociální standardy na plantážích. „Tahle farma rozhodně není FairTrade,“ napsala webu The Guardian mluvčí nadace Susannah Hentyová.

Vlastníci farmy tvrdí, že veškerá provinění už napravili. „Měli jsme tu nějaká porušení v roce 2015, ale všechno jsme napravili ještě před deadlinem,“ uvedl syn majitele farmy Marcio Junqueira.

Majitelé vedlejší farmy Monte Verde museli řešit jiné problémy. Jejich zaměstnanci si před dvěma lety stěžovali, že mají na výplatních páskách vypsané dny nepřítomnosti, které si nikdy nevybrali, zálohy, které nikdy nedostali a hlášenou dovolenou, která by jim měla být proplacená.

Většina z nich jsou sezónní pracovníci. Někteří dostali zaplaceno polovinu toho, na co měli nárok. Někteří tak dostali méně, než je brazilská minimální mzda, která odpovídá zhruba 5 792 korunám. S vendím firmy se tehdy dohodli mimosoudně na vyplacení peněz.

Autor studie došel k názoru, že systém certifikace nedokáže zjistit, že se na farmách děje něco špatně. „V zásadě to má na farmy dobrý dopad. Zásadní je však to, že certifikace selhaly v odhalování problémů,“ uvedl Campos.