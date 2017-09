Těžaři v Amazonii pobili indiány, kteří se nikdy nesetkali s civilizací

Masakr indiánů z rezervace Vale do Javari se podle představitelů vládní agentury pro záležitosti domorodých kmenů Funai odehrál minulý měsíc. Úřad ho zaznamenal díky tomu, že pachatelé se jím sami pochlubili v jednom z barů na pomezí Brazílie a Kolumbie.



„Byly to vulgární hospodské řeči. Dokonce se holedbali, že těla rozsekali a naházeli je do řeky,“ řekla listu The New York Times Leila Silvia Burger Sotto-Maiorová z organizace Funai. Zlatokopové podle ní v baru mávali ručně vyřezávaným pádlem, které indiánům sebrali, a tvrdili, že domorodce pobili v sebeobraně.

Incidentem na divokém severozápadě Brazílie se už zabývá policie. „Probíhá vyšetřování, ale to území je rozlehlé a přístup tam je velmi omezený,“ říká žalobce Pablo Luz de Beltrand. Podle něj jde už o druhý podobný případ v regionu od začátku roku. „Takové věci se tu dříve nestávaly,“ dodal.

Prezident jde na ruku těžařům a rančerům

Vale do Javari je druhou největší domorodou rezervací v Brazílii. Rozkládá se na území větším než Rakousko a žije zde asi dvacet z celkem 103 brazilských domorodých kmenů, které dosud nepřišly do kontaktu s civilizací. Často mají jen pár desítek členů, takže vražda deseti indiánů může být pro kmen osudovou ranou.

„Pokud vyšetřování tyto zprávy potvrdí, bude to další genocidní masakr zapříčiněný neschopností brazilské vlády ochránit izolované kmeny, což zaručuje ústava,“ varuje Sarah Shenkerová z organizace Survival International.

Faktem je, že vláda současného prezidenta Michela Temera výrazně omezila prostředky na ochranu domorodých kmenů. Agentura Funai (Fundação Nacional do Índio) musela uzavřít pět ze svých devatenácti základen, z nichž monitoruje činnost těžařských společností a snaží se před nimi ochránit domorodé kmeny. Rozpočet agentury byl zkrácen na čtvrtinu.

Michel Temer spoléhá na podporu velkopěstitelů, chovatelů dobytka a těžařů, díky nimž protlačil ekonomické reformy a unikl soudu v korupční kauze (více zde). Jeho vláda nedávno vydala povolení k těžbě v jedné z největších amazonských rezervací, což vyvolalo mezinárodní kritiku. Brazilský soud rozhodnutí zablokoval, vláda se však chystá odvolat.