Nespojujte teroristické útoky a migraci, volá bratr oběti z Manchesteru

Dan Hett, jehož bratr Martyn je jednou z 22 obětí manchesterského útoku, se narodil v Británii. Jeho matka je původem z Turecka. Rodina před lety vyznávala muslimskou víru, v Británii však postupem času na modlitby zanevřela. Hett je v Británii považován za uznávaného umělce a vývojáře, který byl oceněn i cenou BAFTA, píše server The Guardian.

„Jako poloviční Turek nejsem zase tak vzdálený tomu klukovi (Abedimu). Frustruje mě, že všichni po útocích tvrdí, jakou to má všechno souvislost s přistěhovalectvím. Jak by to ale mohl být imigrační problém? V Británii narozený terorista připravil o život mimo jiné i mého bratra, napůl původem z Turecka,“ popisuje.

„Těžko se mi poslouchá, když Theresa Mayová mluví o uzavírání hranic a další (Donald Trump, pozn. red.) o stavění zdí. Myslí si, že tím těmhle věcem zabrání. Zároveň však ví, že Salman Abedi se narodil v Británii,“ upozorňuje Hett.

Netečnost k radikalizaci

Problémem je podle něj nedostatečná práce s mladými lidmi a spolupráce úřadů s muslimskými komunitami. „Není to věc, která by se odehrála zničehonic. Radikálem se nestanete přes noc. Problém tedy není v jednom člověku, ale v přehlíženém prostředí, ve kterém se zradikalizoval,“ myslí si Hett. Naráží na fakt, že na radikalizaci Abediho několikrát upozorňovali lidé z jeho okolí, tajné služby ani policie však na varování nereagovaly (více zde).

„Muslimská komunita i jeho kamarádi nezávisle na sobě tvrdili, že se s ním něco děje. Popisovali, že čte určité knihy a další materiály. Je to otázka frustrace, ne hněvu. Pokud se s tím něco dalo dělat, měli bychom se nad tím zamyslet,“ myslí si.

Abedi se odpálil minulý týden v pondělí po večerním koncertu v manchesterské aréně (více o útoku zde). Zabil 22 lidí včetně několika dětí. S různě vážnými zraněními v nemocnici skončilo 116 dalších lidí. V lékařské péči jich stále zůstává okolo padesátky, sedmnáct leží na jednotce intenzivní péče.