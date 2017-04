Branná výchova se může vrátit do škol, stát chce z dětí udělat vlastence

„Již jsme zapomněli na to, že důležitou složkou obranyschopnosti republiky jsou občané. A my chceme vytvořit podmínky pro zvyšování jejich fyzické zdatnosti, dovedností, ale i mravních vlastností a etických zásad, jež by pak mohli využít při krizových situacích či k obraně státu,“ prosazuje myšlenku návratu branné výchovy ministr obrany Martin Stropnický.

S brannou výchovou se děti mohou v současnosti okrajově setkat v občanské výchově nebo v dějepise. Podle poslankyně Jany Černochové z ODS však chybí zkušení pedagogové, kteří by žákům přiblížili přípravu občanů k obraně státu zábavnou formou.

„Takové téma i výchova k vlastenectví na základní a střední školy patří. Už dítě by mělo vědět, že v civilizované společnosti se od občanů očekává, že v případě ohrožení mají svoji zemi hájit a být připraveni třeba i nasadit život,“ zdůvodňuje chystaný zákon Černochová.

K obranyschopnosti státu by podle ministerstva mohly po vzoru některých evropských států přispět také sportovní jednoty, zájmové spolky, různé svazy a tělovýchovné spolky. Podle Černochové by dokonce mohli starší žáci jezdit každoročně na týdenní tábory, kde by si základní dovednosti obrany osvojili.

Březnový průzkum pro ministerstvo obrany ukázal, že celkem 79 procent Čechů podporuje brannou a vlasteneckou výchovu v rámci vzdělávacích programů základních a středních škol (více čtěte zde).



Pro brannou výchovu se vyslovuje i řada expertů, podle kterých nejsou civilisté dostatečně připraveni na krizové situace, natožpak na válku. To zneklidňuje i armádu, která se obává, že by nepřipravené občany v případě ohrožení musela využít k obraně státu.

K připravovanému zákonu se nyní vyjadřují ostatní ministerstva. Jeho věcný záměr by měla projednávat ještě stávající vláda.