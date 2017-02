Brabec varoval před koncem národních parků. Zeman u poslanců narazí

Problém podle něj vyplývá z „dračích vajec“, které Senát do zákona o ochraně přírody a krajiny vložil. „Není to patetické zvolání, je to bohužel realita,“ řekl ministr životního prostředí. Chyba podle něj tkví v tom, že senátoři se pokoušejí zrušit dlouhodobý cíl ochrany přírody v národních parcích. Senátní verze podle Brabce obsahuje zásadní právní a systémové chyby a vedla by k právnímu chaosu. ANO se tak postaví proti názoru prezidenta.



„Je to určitý ideologický střet,“ odvětil Brabec na otázku iDNES.cz, čím si vysvětluje postoj prezidenta Miloše Zemana, který se rozhodl kvůli zákonu vypravit do parlamentu. „Dlouhodobě se netají tím, že považuje národní parky v České republice za příliš striktní,“ řekl ministr.

Zeman podle něj sdílí postoj některých obcí, které si myslí, že trpí pod jhem národního parku. Brabec proto počítá i s tím, že když Sněmovna veto Senátu přehlasuje, bude zákon ještě jednou vracet poslancům právě prezident a potřebných nejméně 101 hlasů se bude muset najít ještě jednou.

V odmítnutí senátní verze zákona o ochraně přírody a krajiny nebude ANO samo. „Největší část poslaneckého klubu se postaví za sněmovní verzi,“ řekl také šéf klubu ČSSD Roman Sklenák. Ještě před schůzí se před parlamentem konala demonstrace na podporu sněmovní verze zákona (více o ní zde).

Také KDU-ČSL, TOP 09 i hnutí Úsvit budou hlasovat pro sněmovní verzi zákona. Jen ODS se otevřeně ještě před příchodem prezidenta Zemana do Sněmovny přihlásila k tomu, že bude podporovat senátní verzi zákona o ochraně přírody a krajiny a názor prezidenta Miloše Zemana.

„Chceme, aby pro nás i naše děti byly zachovány takové kouty přírody, kde bude k vidění ještě divoká příroda bez silných zásahů člověka,“ řekl předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jiří Mihola.

„Přítomnost národního parku přináší regionu prosperitu,“ řekl poslanec za TOP 09 Michal Kučera. Podle něj díky existenci národního parku na Šumavu ročně přichází milion návštěvníků, kteří přinášejí peníze a rozvoj služeb.

Odpůrci senátní verze zákona demonstrovali před Sněmovnou: