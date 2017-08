Borovice doplácejí na sucho jako první, usychají po tisících

„Poškozena suchem může být už zhruba pětina borovic,“ odhaduje Luboš Úradníček z Mendelovy univerzity. Rezavých korun uprostřed lesa přitom bude podle odborníků s největší pravděpodobností dále přibývat.

„Aktuálně nejvíce poškozená je oblast Třebíčska, ale suché stromy se objevují ve většině oblastí, kde jsou borovice v lesích zastoupeny,“ říká Eva Jouklová z Lesů České republiky. Značně poškozeny jsou však borové lesy v Polabí nebo na Znojemsku.

Kořeny jsou na suchu

Borovicím paradoxně ubližuje vlastnost, která jim za běžných okolností dává konkurenční výhodu. Díky dlouhým kořenům čerpají vodu z větší hloubky, a tak jim běžné sucho, kdy voda chybí na povrchu, neublíží. Zdánlivě hůře jsou na tom smrky, jejichž kořenový systém se ve srovnání s borovicí rozrůstá těsně pod povrchem.

Jenže to funguje jen do té doby, než půda vyschne do hloubky, jako se to stalo během posledních let u nás. Hladina spodních vod je pod normálem na celém území České republiky.

„Mimořádně podnormální stav, kdy je hladina vody v mělkých vrtech na padesáti procentech průměru, registrujeme ve východních a jižních Čechách a na jižní a střední Moravě,“ říká klimatolog Martin Možný z Českého hydrometeorologického ústavu.

Za dobu, kdy se u nás hladina podzemních vod sleduje, nikdy tak nízko nebyla. „Ne že by nebyly suché roky, byla mezi nimi sedmi- až osmiletá prodleva, kdy se hladina stačila obnovit. Tento interval se teď ale zkrátil,“ říká Martin Možný.