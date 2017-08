Krvavý účet za dobytí Mosulu, spojenecké bombardování zabilo 10 tisíc lidí

V tomto ohledu by šlo o nejkrvavější městskou bitvu od druhé světové války. Iráčané a jejich spojenci Mosul dobývali v duchu slavného výroku z časů vietnamské války: „Tato vesnice musí být zničena, aby byla zachráněna.“

Celkově to vypadá, že koaliční síly dobývaly obsazený Mosul podobným stylem jako svého času Rusové čečenský Groznyj. Celkové odhady mrtvých civilistů jdou až ke čtyřiceti tisícům lidí.

Když pálí raketomety Grad

Jsou to však jen odhady sestavené z čísel o dosud nalezených a nahlášených mrtvých a doplněné přehledy nezvěstných lidí, u nichž je pravděpodobné, že zahynuli. Tato čísla by se měla opírat o výpovědi sousedů a příbuzných.

Krvavé osvobození prošlo bez povšimnutí na rozdíl od dobývání povstalecké části Aleppa, jež vrcholilo zhruba ve stejné době jako první fáze mosulské operace. Zatímco Aleppo vyvolávalo v západních médiích velké emoce a neustálá obviňování z masakrů civilistů ruskými bombardéry či syrskou dělostřelbou, události v Mosulu nechaly tisk vysloveně chladnými.

V Mosulu stále ještě vykopávají z ruin města pozůstatky obyvatel. Ale britský list The Times otiskl výtah ze zprávy založené na údajích londýnské monitorovací skupiny Airways, britského ministerstva obrany, amerického Pentagonu a nevládních organizací, jež v Mosulu působí.

Celkově je zatím doloženo 8 600 lidí, kteří byli zabiti americkým a britským bombardováním a iráckými děly. Experti předpokládají, že číslo ještě vyskočí výš, přinejmenším na deset tisíc.

Vysoký počet mrtvých způsobily tři faktory:

1 Lidé se neměli kde skrýt

Čtvrtě západního Mosulu, kde se odehrála závěrečná fáze bitvy, tvoří koncentrace budov a uliček, takže civilisté byli velmi blízko bombardovaných pozic džihádistů. Ti z nich vlastně udělali lidské štíty.

2 Kobercové zásahy

Irácká armáda používala při ostřelování i zbraně, které zajišťují spíš kobercový rozptyl než chirurgickou přesnost. Příkladem mohou být raketomety Grad, které Iráčané nasadili. Tomu odpovídají i záběry trosek města, na nichž je vidět, že celé ulice byly srovnány se zemí. Tam mohl někdo těžko přežít. Lidé měli bojiště v obývácích.

3 Až do konce

Boje ve východním a západním Mosulu byly jiné, stejně tak i odpor Islámského státu. Zatímco východním Mosulem, který byl dobyt v lednu, neprošly zničující boje, na západě města to bylo naopak. Bylo to proto, že východní čtvrtě jsou řídce osídlené a zastavěné, takže to nebyla klasická městská bitva. Navíc džihádisté věděli, že mohou ustoupit do západní části města, což byla jejich citadela, takže nebojovali do posledního dechu.

Více mrtvých než v Aleppu?

Není zatím stále jasné, kolik obyvatel Mosulu při bitvě postříleli bojovníci Islámského státu. Podle řady svědectví z města si však v žáru bitvy nepočínali jako v rukavičkách ani iráčtí vojáci.

Irácké úřady zatím odhadují, že v bojích ve městě zahynulo patnáct až dvacet tisíc lidí. Kurdská zpravodajská služba, která měla v Mosulu celou dobu okupace Islámským státem i osvobozovací operace své agenty, však věří, že jich bylo až 40 000.

Pokud by se to naplnilo, počet mrtvých v Mosulu by vysoce zastínil Aleppo či Groznyj, velké městské bitvy posledních let.

VIDEO: Mosul je dobyt, hlásí Iráčané. Premiér přijel poblahopřát vojákům Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Faktem je, že civilisté v moderních válkách, jež se vedou na pohyblivých frontách a přímo ve městech, umírají víc, než se zdá. Například při bombardovací předehře spojeneckého vylodění v Normandii v roce 1944 zabily bomby na 50 000 Francouzů. A v den invaze bylo zabito víc francouzských civilistů než spojeneckých vojáků na vyloďovacích plážích.