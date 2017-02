Stříleli zvěř, teď loví teroristy. Nigerijci pomáhají armádě s Boko Haram

Pro Aišu Bakari Gombiovou není nic zvláštního, když jí uprostřed dne zazvoní telefon a na druhé straně se ozve armádní velitel, který ji žádá o pomoc. Tentokrát jí volal proto, že z vesnice Dagga unesli teroristé jedenáct lidí - sedm žen a čtyři děti. Militanti z Boko Haram je odvlekli do pralesa. Tři vesničany zabili a auta, domy i zásoby potravin zapálili.

Prales s místy neprostupným porostem se stal jedním z hlavních útočišť teroristické skupiny. Navzdory mnoha pokusům je zde armáda nedokázala porazit. Komu se však proti islamistům daří, je místní domobrana.

Bakari Gombiová, která se k dobrovolným bojovníkům počítá, se v místním pralese Sambisa vyzná. S dědečkem tu lovila antilopy, perličky i paviány. Nyní však v lese místo zvířat stopuje teroristy. Lovců, kteří se přidali do boje proti teroristům, jsou tisíce. Žen je však mezi nimi pomálu a Bakari Gombiová je mezi nimi legendou. Její neohroženost jí už vysloužila přezdívku „královna lovců“.

Když se po telefonátu vydala se skupinou spolubojovníků zachránit rukojmí z Daggu, neuspěla, protože protivníci byli po uši ozbrojení. Viděla však, kde dívky drží. „Můžeme je osvobodit, pokud nám armáda dá lepší zbraně,“ uvedla osmatřicetiletá lovkyně s dvouhlavňovou brokovnicí na klíně.

Daggu, které se stalo posledním cílem útočníků, leží zhruba půl hodiny jízdy od vesnice Chibok, odkud ozbrojenci v roce 2014 odvlekli přes dvě stě dívek. Ve škole tehdy zajali celkem 276 studentek, přičemž jen 57 se podařilo do několika hodin uprchnout (více zde). Loni na jaře pak právě domobrana objevila v pralese Sambisa u hranic s Kamerunem jednu ze školaček (více zde).



Vesnice Chibok (červená značka) a Daggu (modrá značka)

Bakari Gombiová vede skupinu několika mužů ve věku 15 až 30 let, se kterými při stopování komunikuje pomocí posunků, zvířecích skřeků i napodobováním ptačího zpěvu. Skupinu utužují i společné rituály. I když se totiž Gombiová hlásí k islámu, věří i v místní tradiční náboženství. S druhy ve zbrani se tak pro jistotu nechávají před akcí pokropit lektvarem, který je má ochránit před střelami. „Boko Haram mě zná a bojí se mě,“ říká hrdě žena, jejíž skupina už zachránila ze spárů teroristů stovky mužů, žen a dětí.

Gombiová není jedinou ženskou bojovnicí v Nigérii. Armáda začala najímat ženy v roce 2011, ale jejich počet zůstává i po letech mizivý. V severovýchodním regionu však mají ženy motivaci bojovat. Příkladem je třeba Hamsat Hassanová. Její sestru Boko Haram uneslo před dvěma lety a od té doby ji nikdo neviděl. „Neuměla jsem střílet, když mě oslovila skupina lovců, kterým se ve městě říká Gombi. Věděla jsem jen, že se chci pomstít těm, kteří unesli mou sestru,“ svěřila se matka sedmi dětí.

I když lidé stopují teroristy i na vlastní pěst, Gombiová a Hassanová patří k formálnějším skupinám. Ženy najala loni vláda spolu s dalšími 228 dobrovolníky. Nejprve dostávali plat ve výši několika stovek korun. Zdroje se však za pár měsíců vyčerpaly a spoustu lidí tak opustilo nadšení bojovat.

Armáda má totiž sama problémy s financováním. Vojáci si stěžují, že nemají vybavení ani dostatek jídla a vody. Armáda navíc čelí nejednomu korupčnímu skandálu. Například bývalý národní bezpečnostní poradce Sambo Dasuki je obviněný, že ukradl v přepočtu více než 57 miliard korun, které byly určené na zbraně pro boj s Boko Haram.

Dobrovolníci, kteří jsou ochotní poskytnout svůj čas a schopnosti, tak přijdou oslabené armádě vhod. Podle loňské reportáže webu Vice News pomáhá armádě například skupina několika tisíc civilistů, která si říká „Spojené občanské jednotky“. Jejich členové hlídkují na kontrolních stanovištích, u cest do vesnic a zároveň jsou ušima a očima armády mezi místními. „Armáda je silnější ve městě. My však známe velmi dobře terén a můžeme jim poskytnout důležité informace,“ vysvětlil reportérům velitel domobrany Abba Adži Kalli. Lovci pod vedením Gombiové zase věří, že jejich stopařské schopnosti jsou tím, co je pro armádu nejcennější.

Teroristy se ani po sedmi letech nedaří porazit

Boko Haram má za roky svých nájezdů na svědomí několik tisíc únosů žen a dívek. Některé dívky ozbrojenci unesou, jiné jim přivedou jejich vlastní rodiče, připomíná zpravodajský web BBC.

V některých případech jsou dívky dokonce donuceny k tomu, aby spáchaly sebevražedný útok. „Víme i o případu, kdy přinutili ženu s nemluvnětem, aby si oblékla sebevražedný pás,“ řekla ředitelka nadace, která se věnuje zachráněným obětem této skupiny, Neem Fatima Akiluová.

Ženy s dětmi podle ní neútočí za peníze. Extremisté jim prý vyhrožují, že pokud bombu neodpálí, zabijí je. V posledních sedmi letech si násilí páchané Boko Haram v Nigérii vyžádalo více než 20 tisíc obětí a asi 2,6 milionu osob bylo nuceno opustit své domovy.