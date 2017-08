Je to největší katastrofa za 50 let, říká o vichřici starosta Bohuslavic

Co jste dělal, když se vítr přihnal?

Byl jsem zrovna mimo obec. Začal mi vyzvánět telefon, že se obcí ženě vichřice, takže jsem se okamžitě během deseti minut vrátil. To už byla všude spoušť, trvalo to nanejvýš pět minut. Hned jsem začal zajišťovat, aby cesty byly průchodné.

Volal jste hasiče?

Tou dobou už nějací hasiči v obci byli a postupně přijížděli další.

Co vám v tu chvíli běželo hlavou?

Že je to hrůza, ale večer toho nebylo vidět tolik jako ráno. Na světle je to mnohem horší, škod je opravdu hodině, je to katastrofa, pohroma. Částečně poničenou střechu může mít kolem šedesáti domů, jsou tu popadané stromy, poškozené sloupy veřejného osvětlení.

Obec je momentálně odříznutá od elektřiny. Jak to zvládáte?

Od šesti ráno jsem urgoval ČEZ, aby to přišli odpojit, máme tu popadané dráty přes cestu. Je to problém pro lidi, kterým nefungují spotřebiče a hasičům nemůžeme ani uvařit čaj nebo něco jídlu.

A co nástroje potřebné k odklízení škod?

Na to nejnutnější naštěstí máme nějaké elektrocentrály. Největší problém je, že máme celou obec napojenou na tlakovou kanalizaci, takže všechny přečerpávače jsou na proud, tudíž aktuálně mimo provoz a jímky se plní, když nefungují.

Kdy se to podaří zprovoznit?

Budeme asi rádi, když v pondělí. Dráty visí všude možně a ještě tady ani nebyli žádní technici.

Kolik lidí momentálně uklízí?

Podle mých odhadů tak padesátka dobrovolných hasičů a dalších padesát lidí, kterým vítr škodu nezpůsobil a nabídli svoji pomoc. Volají i starostové okolních obcí, už jsem některé spolky dobrovolných hasičů i odmítal.

Okolní obce nejsou postižené?

Ne, vichřice šla jenom v pruhu šířky zhruba sto až sto padesát metrů. Prošla obcí ve směru od Hradce na Dobrušku. Ulétla nám dokonce i střecha na školní tělocvičně, přitom domy kolem jsou nepoškozené. Za pár minut bylo po všem, ale udělala spoušť, kterou jsme 50 let nezažili.

Jaké budou škody na obecním majetku?

Myslím, že v řádech milionů. V tělocvičně bylo na parketách deset centimetrů vody. Po odklizení nejhorších škod budeme teprve sčítat škody. Jde o to, abychom vůbec zajistili provoz, když za 14 dní začíná škola. Byli tady ale hejtman s náměstkem a nabídli nám finanční pomoc.

Překvapila vás ochota lidí?

Odezva je skvělá. Hodně lidí se nabízí pomoc, nyní potřebujeme hlavně zabezpečit střechy, odstranit sloupy a stromy. To už zvládáme v nynějším počtu dobrovolníků. Jsem rád, že dnes neprší, že můžeme alespoň relativně rychle uklízet, je vidět, jak největší spoušť mizí. Jinak kompletní likvidace škod ještě určitě potrvá několik týdnů.