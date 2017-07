Nemám ambici vracet se do vedení ČSSD, zůstat členem chci, říká Sobotka

„Chci v každém případě zůstat aktivním členem ČSSD. A když to bude na úrovni Jihomoravského kraje, tak s tím nebudu mít vůbec žádný problém. Není mojí ambicí vracet se do vedení sociálnědemokratické strany,“ řekl agentuře ČTK Sobotka. Dodal, že má nyní více času na kampaň v Jihomoravském kraji, kde kandiduje do Sněmovny, ale také na vládu.

Přesto si nemyslí, že by se z rozdělení funkcí šéfa hlavní vládní strany a premiéra měl stát standard. „Ten model nemůže fungovat dlouhodobě, já myslím, že by to bylo špatně,“ uvedl. Proto je současný volební lídr Lubomír Zaorálek také kandidátem na premiéra, dodal. V současnosti podle Sobotky ale řešení pomohlo zvýšit dynamiku ČSSD a přineslo uklidnění uvnitř strany.

Sobotku k rozhodnutí skončit ve stranických funkcích vedl i příklad německé SPD, jejíž vedení přepustil ministr zahraničí Sigmar Gabriel v březnu Martinu Schulzovi. „Mojí ambicí je pomoci ČSSD k tomu, aby měla na podzim co nejlepší volební výsledek, aby byla platnou součástí příští vlády a možná tuto vládu po volbách sestavovala,“ uvedl Sobotka.

Únavné podle Sobotky bylo především řešit vnitřní spory v ČSSD. „Připadaly mi hodně malicherné z pohledu toho, co má ČSSD za úkol ve společnosti. Jak musí hájit zaměstnance, rodiny s dětmi, seniory,“ řekl. Měl pocit, že vnitřním záležitostem a sporům se věnuje příliš velké množství energie. „Mně to teď umožňuje tu energii věnovat v zásadě navenek, ať už pokud jde o vedení kandidátky v Jihomoravském kraji, nebo pokud jde o fungování vlády,“ řekl.

Za zřetelný výsledek svého konce v čele strany považuje uklidnění vnitřní situace ČSSD. „To byl také jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl učinit toto rozhodnutí. Myslím, že je potřeba, aby se sociální demokracie přestala zabývat sama sebou a soustředila se právě na volební kampaň, komunikaci s voliči,“ dodal.