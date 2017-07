O úderu bleskem panují mýty. Lákají je i nižší místa, zabíjet může i doma

● Nikdy nezůstávejte ve stanu. Stanové tyčky přitahují blesky.

● Neplatí už rady typu, že se nemá před bouřkou utíkat, nebo že stačí si lehnout do nějaké prohlubně. Je lepší si dřepnout a dát nohy co nejblíže k sobě. Pokud ležíme a dojde poblíž k úderu blesku, tak proud proteče.

● Byl také vyvrácen mýtus, že se před bouří mají odhazovat kovové předměty. Při zásahu bleskem ale může kov zhoršit popáleniny.

● Nebezpečné je však držení kovových předmětů, které jsou vyšší než člověk (deštník, kosa, vidle), protože mohou během bouře působit jako bleskosvod.

● Nejbezpečnější je auto. Kovová karoserie působí jako Faradayova klec a odvede proud do země. Člověk uvnitř je chráněn před účinky elektřiny, pokud se nedotýká kovové kostry automobilu.

● Riskantní je zdržovat se ve vodě, kde se snadno šíří bleskový proud.

● Ročně u nás zemře po zásahu bleskem kolem pěti lidí, zásahů jako takových, včetně těch nepřímých, jsou desítky.

● Při přímém zásahu bývá příčinou úmrtí ochrnutí mozkových center, především dýchacího centra.

● Četnost bouřek a blesků lze sledovat například na webu www.blesky.bourky.cz, kde jsou i přehledné mapy bouřkové aktivity pro každý rok, měsíc i den.