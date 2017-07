Oslavy sta let od bitvy u Zborova. Legionářům vzdají hold i politici

„Zborovské bojiště se za uplynulých 100 let změnilo k nepoznání a stopy po krutých bojích jsou navždy ztraceny v zoraných pláních. Představu o samotném boji sice přibližují sepsané vzpomínky účastníků a dobové mapy, ale návštěva bojiště člověka ohromí. Sestoupí totiž z měřítek map na samotné válečné pole a uvědomí si, jak složité bylo to, co českoslovenští dobrovolníci dne 2. července 1917 dokázali,“ uvedla obec legionářská, která sestavila průvodce pro současné návštěvníky.

Vzpomínkové akce u zrekonstruované Bratrské mohyly se zúčastní předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček s poslaneckou delegací, první místopředsedkyně Senátu Miluše Horská, zástupci ministerstva obrany a Československé obce legionářské i delegace Církve československé husitské, jakož i ukrajinští představitelé.

Bitva sice nezměnila průběh války v jejím předposledním roce a z vojenského hlediska nebyla příliš významná, byla však prvním samostatným vojenským vystoupením čs. jednotky v první světové válce (podrobný průběh bitvy si můžete přečíst zde). Vítězství československých vojáků mělo velký morální a politický význam, podpořilo vytváření legií v Rusku a tím i vznik samostatné československého státu.

Ačkoliv to nebyla zdaleka velká bitva, pro budoucí československý stát měla nezpochybnitelný význam. Brigádu tvořili Češi a Moravané, kteří odmítali nosit uniformu rakouského mocnářství a vyzývali k samostatnosti republiky. Z války se pak tito vojáci vrátili už do svobodného Československa jako národní hrdinové (o osudu bratrů Kutlvašrových jsme psali zde).