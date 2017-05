Bitva o Mosul vrcholí. Islamisté cílí na prchající rodiny, varuje OSN

Irácká armáda operaci, jejímž cílem je dobýt poslední část Mosulu, zahájila v sobotu. Podle al-Džazíry vojáci útočí na pozice Islámského státu (IS) vně Starého města, čelí však silnému odporu.

„Boj je zuřivý, ale naše jednotky zvládly zabít spoustu bojovníků IS, včetně čtyř sebevražedných atentátníků. Pokračujeme v bitvě i postupu. Odhaduji, že do 72 hodin převezmeme plnou kontrolu nad těmito čtvrtěmi a pak můžeme říct, že obléháme celé mosulské Staré město,“ uvedl generálmajor Maan al-Saadí, který operaci vede. Právě do Starého města se islamisté stáhli.

Bezpečnostní zdroje uvedly, že během prvního dne ofenzivy přišlo o život nejméně 15 iráckých vojáků a víc než 30 bojovníků IS. Islamisté prý do bojů vyslali odstřelovače i sebevražedné atentátníky. V neděli je nicméně bitva oproti sobotě klidnější, uvedli dva nejmenovaní velitelé.

Postup přes čtvrtě, které leží severně od Starého města na břehu řeky Tigris, je komplikovaný. Tamní ulice jsou úzké, budovy navíc stojí velmi blízko u sebe, což představuje výhodu pro radikály, kteří se v nich skrývají. I proto vojenští analytici předpokládají, že než irácká armáda konečně vstoupí do Starého města, bude to trvat ještě několik dní.

Islamisté kolem domů nastražili bomby, snipeři míří na děti

Poslední fáze bitvy ovšem představuje extrémní nebezpečí pro až 100 000 civilistů, kteří v hustě zastavěném Starém městě a okolních čtvrtích zůstávají.

Irácké letectvo v pátek do oblasti shazovalo letáky, které místní obyvatele vyzývaly, aby oblast z bezpečnostních důvodů neprodleně opustili s tím, že vláda zajistí jejich přepravu do bezpečí. Není však jasné, zda bude vláda schopná tento slib dodržet. Podle OSN totiž nyní islamisté cíleně útočí na rodiny, které se z města snaží na poslední chvíli uprchnout.

„Víme, že IS cíleně míří na rodiny na útěku, víme, že tam jsou velmi omezené zásoby potravin a léků a vážný nedostatek vody a elektřiny. Veškeré důkazy ukazují, že civilisté, kteří jsou v těchto čtvrtích uvěznění, jsou ve vážném nebezpečí,“ uvedla pro BBC koordinátorka humanitární pomoci OSN Lise Grandeová.

Řada lidí navíc své domovy opustit nemůže, protože kolem nich islamisté nastražili výbušniny. Podle OSN si snipeři jako své cíle záměrně vybírají děti.

Obyvatelé Starého města, se kterými se novinářům podařilo telefonicky spojit, jsou zoufalí. „Každou chvíli čekáme smrt, buď kvůli bombardování, nebo hlady. Dospělí jedí jedno jídlo denně, moučnou nebo čočkovou polévku,“ řekl jeden z nich agentuře Reuters.

Z Mosulu už od začátku bitvy uteklo na 700 000 lidí, asi třetina původního obyvatelstva. OSN očekává, že až se bitva přesune do Starého města, mohlo by z něj uprchnout dalších 200 000 lidí - z toho polovina dětí. Podle organizace bylo během bitvy zabito nebo zraněno víc než 8 000 civilistů, číslo však zahrnuje jen ty, kteří se dostali do zdravotnických zařízení. Skutečný počet je tak pravděpodobně mnohem vyšší.

Operaci s cílem dobýt Mosul z rukou islamistů zahájila irácká armáda, kterou ze vzduchu podporuje mezinárodní koalice vedená USA, už loni na podzim. Východní část města se podařilo dobýt letos v lednu. Západní Mosul, který je mnohem hustěji obydlený, se irácká armáda snaží dobýt od února.

Aktuální vývoj na bojišti v Mosulu. Zelené oblasti jsou pod kontrolou irácké armády, bílé oblasti stále ovládá IS. Červená barva představuje frontovou linii: